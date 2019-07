'Jesus não é nada demais', diz Carlos Alberto sobre o treinador do Fla

A edição de hoje do ‘Jogo Sagrado’, dos canais Fox Sports, marcou a estreia de Carlos Alberto como comentarista. E logo no primeiro programa, o ex-atleta revelado pelo Fluminense já causou polêmica e repercutiu nas redes sociais com suas declarações.

Na opinião de Carlos Alberto, os treinadores brasileiros não devem nada para Jorge Jesus. O ex-atleta ainda falou que o Flamengo é uma equipe que gosta de vender sonhos.

"Se você traz o Guardiola ou o Mourinho para o Flamengo, é outra coisa. O Flamengo gosta de vender sonhos. (…) O Jorge Jesus não tem nada demais do que a gente tem aqui. Torço pra que ele seja bem-sucedido, não torço contra ele. Mas a CBF tem que brigar pelos nossos treinadores, pra eles poderem treinar fora. Por que os de fora podem vir e os nossos não podem sair? Por que os nossos cursos não valem para o mundo e o curso argentino vale?", declarou Carlos Alberto.

O ex-jogador também comentou a participação apagada de Messi na Copa América, e defendeu o jogador argentino.

"No hotel da Argentina, o Messi parou de jantar e me atendeu. É um ser humano extraordinário. Ele disse: 'Carlinhos, quando a Argentina ganha, foi o grupo. Quando perde, sou massacrado'. Ele já veio psicologicamente cansado para cá", contou.

Em outro momento do programa, Carlos Alberto também falou sobre Neymar, reprovando seu comportamento fora de campo.

"O Neymar é maravilhoso, mas dá brechas na vida. Ele não vai ser o melhor do mundo nunca fazendo esse tipo de coisa. Messi faz o que ele faz quando está machucado? Ou o CR7? Esses caras são obcecados em recordes", afirmou.

As declarações do atleta em sua primeira participação no canal repercutiram bastante nas redes sociais, levando o seu nome à lista dos 10 assuntos mais comentados do Twitter.

*Com informações do Uol

