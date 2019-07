'Mototurista' percorrerá por cidades do Norte, Centro-Oeste e Sudeste

Manaus- A paixão pela aventura e o desejo de desbravar novos destinos são algumas das motivações do mototurista Jorge Max, que embarcará em uma viagem de motocicleta sozinho por cidades do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. A expedição, intitulada “Peregrino em Duas Rodas”, começa no dia (17) de julho, saindo de Porto Velho, Rondônia e percorrerá 750 km, passando por cinco capitais.

Jorge Max conta que esta é primeira vez que fará o percurso. Ele embarcará a moto em Manaus na balsa com destino a Porto Velho. De lá, visitará cidades como Cuiabá/MT, Vilhena/RO, Campo Grande/MS, Foz do Iguaçu/PR, Goiânia/GO e Penapólis/GO. Ao todo, serão 17 dias de viagem.

A aventura contará com o apoio da distribuidora ATEM. Ao longo do percurso, o pastor fará paradas nos postos com bandeira da empresa para abastecer e descansar. Além disso, pelas redes sociais da ATEM, o público poderá acompanhar a viagem pelo olhos do pastor. Com câmeras instaladas no capacete e na motocicleta, Jorge Max gravará vídeos da aventura que serão compartilhados com o seguidores.

O superintendente comercial da ATEM, Fagner Jacques , ressalta que a empresa se orgulha de ser da Amazônia e a proposta da aventura é poder mostrar para o público as belezas naturais da região, onde a distribuidora atua nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima, com bases próprias de distribuição localizadas nas cidades de Manaus, Porto Velho, Miritituba e Cruzeiro Do Sul.

Apaixonado por motocicleta desde a juventude, Jorge Max encontrou no segmento de mototurismo um hobby para as horas de lazer. “Vivo uma rotina muito intensa de trabalho, ajudando pessoas em situações diversas e a viagem de moto surgiu em minha vida há alguns anos, como uma alternativa para desestressar e ter um tempo para cuidar de mim, além de conhecer novos lugares e pessoas”, ressaltou.

Jorge Max explica que a aventura inicia muito antes da viagem. Todo o processo de planejamento e organização dos locais de parada e pontos turísticos a serem visitados faz parte da diversão de praticar o mototurismo. “Essa é a segunda vez que faço uma viagem desse tipo”, contou.

De acordo com ele, o segmento de mototurismo tem crescido a cada ano no país. Há inúmeros grupos que saem de vários estados do Brasil desbravando novos lugares em toda a América do Sul. “Esse tipo de viagem permite uma experiência única de autoconhecimento”, frisou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: atletas amazonenses participam de campeonato de Tênis de Mesa