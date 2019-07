Proposta prevê criação de Bolsa Atleta Amazonense

Manaus - Será votado na próxima quinta-feira (11) na Assembleia Legislativa do Amazonas a proposta que cria o programa Bolsa Atleta para incentivar os praticantes de modalidades olímpicas e paralímpicas no Estado. A emenda é sugestão da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2020). A proposta foi aprovada na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da ALE e será votada junto com o projeto da LDO.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades do Governo para o exercício financeiro do ano seguinte e orienta a elaboração do Orçamento de 2020. Se aprovada, a emenda da deputada Alessandra à LDO será o primeiro passo para a concretização do programa Bolsa Atleta Estadual. O passo posterior será aprovar o projeto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020), que é votada no mês de dezembro, antes do recesso parlamentar.

Iniciativas governamentais de apoio aos atletas já existem em âmbito federal e municipal. A Bolsa Atleta Federal é paga em seis categorias distintas: Atleta Estudantil: R$ 370,00; Atleta de Base: R$ 370,00; Atleta Nacional: R$ 925,00; Atleta Internacional: R$ 1.850,00; Atleta Olímpico e Paralímpico: R$ 3.100,00; e Atleta Pódio: até R$ 15.000,00.

Atualmente paralisado para reformulação e estabelecimento de novos valores e critérios, o programa Bolsa Atleta Municipal pagava R$ 4 mil por mês aos beneficiários com destaque em competições nacionais e internacionais. Segundo a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), o programa está nos trâmites finais para lançamento de novo edital no qual vai priorizar os atletas de base e manter ainda o suporte ao alto rendimento.

A deputada ressalta que a criação da bolsa é um sonho antigo dos atletas amazonenses das mais diferentes modalidades. Embora a ideia da criação do programa seja de sua autoria, a efetivação da Bolsa Atleta Estadual depende do Governo, que precisa criar o projeto, colocando no papel os critérios e valores. Posteriormente, o projeto é enviado ao Parlamento e a deputada garante que usará todo o seu prestígio político para aprová-lo.

“A Bolsa Atleta é um sonho antigos dos atletas amazonenses e estou sugerindo sua criação desde o meu primeiro mandato, aliás esse foi meu primeiro projeto quando assumi em 2015. O programa é fundamental para o fortalecimento do nosso esporte, principalmente das modalidades olímpicas e paralímpicas”, afirmou Alessandra Campêlo.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Após condenação na Justiça do AM, Gedeão Amorim se diz injustiçado