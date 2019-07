Alisson é apontado como forte concorrente à Bola de Ouro

Em alta no Liverpool, sendo um dos destaques na campanha que terminou com o título da Champions League, o goleiro Alisson também foi um dos grandes nomes do Brasil na Copa América. Com a camisa da seleção, o goleiro sofreu apenas um gol durante as seis partidas que disputou na competição.

A fase excepcional fez com que o jogador se credenciasse como um dos nomes fortes na briga pelo prêmio de melhor do mundo. É o que diz o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", que aponta o camisa 1 do Brasil como um dos possíveis finalistas ao prêmio Bola de Ouro da revista France Football.

O periódico publicou um vídeo na web, analisando as atuações do atleta que foi eleito o melhor goleiro da Copa América. Este é o seu terceiro prêmio individual na temporada, já que ele também havia sido escolhido como o melhor da posição no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões.

Por tudo isso, os participantes do programa "Football Corner", apontaram o brasileiro como um nome forte na disputa do principal prêmio individual do futebol mundial.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Seleção da Copa América tem cinco brasileiros e Messi fica de fora