Vídeo: Impasse entre polícia e bombeiros interdita estádio em Manaus

Manaus - A interdição no Estádio Ismael Benigno, a "Colina", no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, já dura mais de um mês. A medida foi tomada por causa de um impasse entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Tudo por causa das escadas da arquibancada, que dão acesso ao campo de futebol.

A PM não quer a escada para garantir a segurança dos jogos, já o Corpo de Bombeiros quer tê-las como opção de evacuação em caso de emergência. Enquanto as instituições não chegam a um consenso, o estádio permanece fechado para jogos oficiais.

O sargento do Corpo de Bombeiros, Denis Vasconcelos, responsável por realizar a vistoria no local, explicou que as escadas são importantes, mas a polícia afirma que elas podem facilitar a invasão de torcedores ao gramado em caso de alguma confusão.

O titular da Secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer (Sejel), Caio André, está ciente do problema e disse, ainda, que os laudos da vistoria já foram entregues e agora espera o parecer final da Justiça.

