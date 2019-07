Campeonato Amazonense Adulto de Handebol começa neste domingo (14)

Manaus- Com preparação a todo vapor, a Liga de Handebol do Amazonas (Liham) dará início, no próximo domingo (14), ao Campeonato Amazonense Adulto de Handebol Masculino e Feminino 2019. A competição, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), terá início às 13h no ginásio Aristophano Antony, no Atlético Rio Negro Clube, localizado no bairro Centro, zona sul de Manaus.

“É uma grande satisfação ver que o campeonato contribui para o fomento e desenvolvimento do handebol no Amazonas. Tenho certeza que grandes talentos deverão ser descobertos ao longo dos jogos. Que o espírito esportivo prevaleça sempre e que os atletas tenham uma excelente competição”, comentou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira.

Entre as 23 equipes inscritas (masculino e feminino), há representantes do interior do Amazonas, como Itacoatiara, Borba e Coari. Ao longo da competição, as partidas serão disputadas tanto em Manaus, quanto nos municípios do estado.

Para o técnico da equipe Handebol Coari, Cardejane Moraes, os atletas estão focados e esperam alcançar bons resultados durante as disputas. “Estamos em preparação desde fevereiro. Queremos colocar em prática tudo o que treinamos, para fazer bons jogos e alcançar os melhores resultados possíveis”, disse.

O presidente da equipe Handebol Clube Manaus (HCM), Beto Costa, falou sobre os objetivos e a preparação da equipe. “Com treinos semanais, esperamos retornar aos bons tempos, quando sempre conseguíamos chegar às finais para disputar o título. Estamos com um novo comando e queremos ser uma das equipes de maior destaque no handebol amazonense. O grupo está determinado, e iremos em busca de muitas conquistas nesse campeonato”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Liham, Auricélio Andrade, a competição masculina é dividida em série Prata e série Ouro. “As séries funcionam como se fossem primeira e segunda divisão. Ao final do campeonato os resultados são definidos e, no ano seguinte, o campeão e vice da série Prata sobem para a série Ouro, enquanto que os dois últimos da série Ouro descem para a série Prata”, explicou ele

Auricélio ainda enalteceu a participação de times do interior. “O evento é um dos mais importantes do handebol amazonense, e as equipes interioranas agregam valores para a competição e para o esporte como um todo. Todos os times vêm se preparando de maneira intensa, e como o nível técnico da competição é alto, esperamos que em 2020 possamos ter uma equipe que represente o Amazonas no campeonato brasileiro”, finalizou Auricélio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Proposta prevê criação de Bolsa Atleta Amazonense