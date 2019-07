Atleta do AM vai disputar Sul-Americano de Jiu-Jítsu no Rio de Janeiro

Manaus- A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), concedeu apoio com passagens aéreas para a faixa amarela de jiu-jítsu, Laís Abreu de Lima, de 8 anos, que vai disputar o Sul-Americano de Jiu-Jítsu: Crianças, na categoria Mirim 3.

O torneio acontece nos dias 20 e 21 de julho, no do Rio de Janeiro. A atleta esteve na sede da Sejel na manhã de terça-feira (9), acompanhada do pai, Raimundo Nonato, para agradecer pelo apoio recebido.

“É muito bom vermos uma criança tão nova e já ligada ao esporte. A prática desportiva é muito importante e essencial para formar bons cidadãos. Laís é um exemplo para todas as crianças, e a dedicação que ela tem para com o jiu-jítsu ainda lhe fará alcançar bons resultados na vida, tenho certeza. O Amazonas será bem representado neste Sul-Americano”, comentou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira, que recebeu a atleta.

Laís começou na arte suave muito cedo, com apenas 2 anos e meio de idade. Com todo esse tempo dedicado ao esporte, a atleta já possui vários títulos, entre eles os de seis vezes campeã amazonense e de bicampeã brasileira (2018 e 2019). No dia 20 de julho, além de ser o primeiro dia de Sul-Americano, a lutadora também irá comemorar um dia especial, seu aniversário. Feliz com o apoio recebido pela Sejel, ela afirmou que dará o melhor de si.

“Estou muito, muito feliz por poder competir no dia do meu aniversário. Vou dar o máximo de mim e buscar garantir a vitória, que será o meu presente. Fico orgulhosa por representar o Amazonas e acredito ser importante um atleta levar o nome do estado. Essa é uma grande oportunidade e vou me esforçar ao máximo para dar exemplo também a outras crianças”, finalizou.tleta vai disputar Sul-Americano de Jiu-Jítsu.

