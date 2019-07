Curso de Mini-Handebol acontece sábado (13) na Vila Olímpica

Manaus- A Liga de Handebol do Amazonas (Liham) irá realizar, no próximo sábado (13), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), o Curso de Mini-Handebol: Teoria e Prática, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, na Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, comentou sobre o evento e a importância da modalidade, que vem crescendo no estado. “Acredito que o curso é uma excelente oportunidade para aqueles que procuram se profissionalizar. Esse estudo, tanto da teoria como da prática, vem para formar bons profissionais e contribuir de forma bastante positiva no crescimento e desenvolvimento do handebol no Amazonas”, afirmou.

O curso, que já conta com mais de 30 inscritos, será ministrado pelo professor e mestre em Educação, Diego Melo de Abreu, e terá uma abordagem sobre os benefícios de como o mini-handebol pode mudar a modalidade no estado, métodos de ensino, os objetivos específicos do mini-handebol em relação à educação física escolar, técnicas fundamentais, entre vários outros assuntos relacionados ao esporte.

O presidente da Liham, Auricélio Andrade, comentou sua expectativa e a preocupação com os futuros atletas e profissionais do handebol. “Estamos com as melhores expectativas. Só este ano, dois cursos de arbitragem e iniciação técnica já foram realizados e foram um sucesso. O objetivo neste evento é o de juntar a garotada no aprendizado das táticas e estratégias de iniciação, com todas as orientações”, explicou ele.

“A parte teórica será no auditório da Vila Olímpica e a prática, na quadra Waldemar Baía. Todos os que comparecerem irão receber o certificado com horas complementares”, complementou Auricélio.

