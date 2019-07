Projeto social em igreja de Manaus aproxima jovens do jiu-jitsu

Os alunos do projeto ''Esporte Renovo'', que agrega o jiu-jitsu e a religião | Foto: Reprodução

Manaus - O Projeto ''Esporte Renovo'', desenvolvido na Igreja Batista Renovo, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, tem focado na formação de jovens, por meio do esporte, para mantê-los longe da criminalidade, de acordo com o idealizador e coordenador do projeto, Judson Dantas.

No local, os moradores da região é ensinada a arte criada pelos irmãos Gracie, em 1990, e que rodou o Brasil até chegar em Manaus, onde conquistou vários adeptos.

Aproveitando a onda crescente na capital, tanto na criminalidade quanto no número de interessados na modalidade, a Igreja Batista Renovo desenvolveu o projeto batizado como ''Esporte Renovo'', em que os idealizadores buscam manter jovens longe de problemas, por meio da cobrança de disciplina e comprometimento.

O projeto existe há anos, desde o ano de 2017, e é idealizado por Judson Dantas, também fundador do ''Ballet Renovo'' , junto com o meste Glettson de Paula, que ministra as aulas para os alunos da iniciativa.

O projeto

Alunos do projetos são de todas as idades, a partir dos cinco anos | Foto: Reprodução

Judson Dantas argumenta que o ''Esporte Renovo'' tem como objetivo tirar os jovens do mundo do crime, por meio da prática esportiva. ‘’O tráfico de drogas e outros crimes estão em uma crescente na região, principalmente entre os mais jovens. Pensando nisso, criamos os projetos, de forma a tirar os jovens desse caminho, ocupando o tempo deles com algo produtivo e saudável’’, ponderou.

A ideia surgiu para ocupar o tempo dos jovens, com as mais diversas modalidades esportivas. "Em um primeiro momento, criamos o jiu-jitsu, onde a maior parte do público interessado era do gênero masculino. Pensando nisso, criamos o ballet, de forma que contemplássemos as meninas da região, o que também se mostrou um sucesso rapidamente’’, argumentou o idealizador.

As aulas

Aos interessados em participar da modalidade esportiva, as aulas são ministradas duas vezes por semana, às quartas e sextas, das 19h às 21h. Os professores especializados acompanham de perto os alunos, de forma a acompanhar o desenvolvimento coletivo e individual de cada um.

As aulas ocorrem na Igreja Batista Renovo, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus | Foto: Reprodução

O projeto aceita crianças a partir dos cinco anos de idade. Por ser de cunho social, não é cobrada nenhuma taxa, sendo necessário apenas que o aluno compareça com um responsável e preencha a ficha de inscrição.

Dificuldades

Os envolvidos no projeto falam, ainda, da dificuldade que o projeto enfrenta, além de como conseguem desviar delas. ‘’Nossa maior luta tem a ver com os perigos que a criminalidade oferece às crianças e jovens do nosso bairro. As drogas e a violência crescente em Manaus destroem vidas e sonhos. Por meio da religião e do esporte, tentamos mudar essa questão’’, enfatiza Dantas.

Para ele, além da criminalidade, o lar dos jovens também é fator que dificulta o processo de interação do jovem com o esporte. ‘’Outra dificuldade é que as famílias são muito desestruturadas e, ao invés de estar recebendo apoio, motivação e educação em casa, os jovens encontram um ambiente estressante e desagregador’’, finalizou ele.

O mestre

Para o professor de jiu-jitsu, Glettson de Paula, quem mais se beneficia do projeto é a própria comunidade. ‘’O projeto é de uma grande importância para a comunidade da região, tentando manter os jovens longe das coisas erradas’’, enfatiza.

Para o mestre, o projeto tem vários objetivos, sendo de fundamental importância. ‘’O nosso maior objetivo dentro do projeto, buscando unir a religião e o esporte, é levar a palavra de Deus para os praticantes e tirar as crianças, jovens e adultos que participam do projeto da ociosidade e do mundo das drogas’’, argumentou o mestre.

O projeto busca unir religião e esporte, de forma a livrar os jovens da criminalidade | Foto: Reprodução

Glettson comenta que é extremamente grato por poder trazer um retorno para a comunidade, da forma que for possível. ‘’Para mim, fica o sentimento de gratidão. É uma grande satisfação ter conhecimento de que estamos trazendo uma outra opção de vida, boa e segura, para a comunidade’’, comentou o mestre.

O professor finaliza com uma reflexão acerca do projeto, comentando sobre os ideais da modalidade. ‘’Buscamos mostrar que por meio do esporte, no caso o jiu-jitsu, eles [jovens] podem ter a condição de dar uma vida melhor para os familiares e para si mesmo, se mantendo longe da vida do crime e mostrando um outro caminho’’, concluiu ele.

