Saiba onde jogar tênis em Manaus e quais os benefícios do esporte

Manaus possui vários lugares que disponibilizam suas quadras de tênis para a prática do esporte | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O tênis é um dos esportes mais populares do mundo, com milhões de fãs da modalidade. Além de ser um esporte competitivo, o tênis traz muitos benefícios para o corpo e mente, além de proporcionar um entretenimento e diversão para quem o pratica. Em Manaus, diversos empreendimentos estão atentos aos benefícios da atividade e abriram academias de tênis para aprender, praticar e competir.

Segundo o professor de tênis e educador físico, Robisten Diviner, o tênis é um esporte que pode ser jogado em qualquer idade e em qualquer nível de habilidade e tem muitos benefícios para saúde e mente.

“As restrições para quem começar no tênis são poucas. Nós sempre pedimos o laudo do estado físico da pessoa que quer iniciar para vermos se tem problema cardíaco ou de pressão, mas quem quiser praticar o tênis vai melhorar muito a saúde, como ajudar as pessoas com asma e pressão falta. O tênis trabalha também o raciocínio lógico, agilidade e coordenação motora. É uma atividade que queima de 600 a 900 calorias, com uma hora de atividade”, afirma o professor que ministra aulas de tênis há 20 anos.

Professores de educação física citam que dentre os benefícios para a saúde estão a melhora de problemas de pressão alta e de asma | Foto: Ione Moreno

Se jogar competitivamente, para a sua saúde ou apenas por diversão, o tênis é a chance de fazer amizades e socializar com outros atletas. Para o jogador de tênis de 11 anos, Augusto Kozlov, o esporte proporcionou o contato com várias colegas novos.

“Eu comecei a jogar tênis com seis anos, aí parei uma época e voltei com dez anos. É muito bom praticar tênis, porque ele me desestressa e me incentiva a competir e a lidar com as emoções. Outra coisa legal é que antes de jogar tênis, eu não tinha muitos amigos e agora eu fiz muitas amizades aqui”, comenta o aluno.

Os alunos de tênis citam a socialização e melhora da condição física como benefícios da atividade | Foto: Divulgação

Já para o aluno Leonardo Ouroso, de 11 anos, o tênis foi a chance de fazer uma atividade física com muita movimentação. “Meu padrasto já jogava e ele me iniciou. É um esporte que corremos bastante e eu gosto", diz.

Custos

Com os valores das aulas iniciando com R$ 249,90 por mês, o tênis requer um investimento financeiro. Segundo um dos gestores da Top Tennis Center, Alexandre Chies, o valor só é encarecido devido o esporte ser na maioria das vezes praticado de forma individual, ou seja, o valor é dividido entre duas pessoas que o praticam.

“O tênis é um esporte que é tido como caro porque ele é praticado de forma individual. Os custos são divididos por dois, ou no máximo cinco. Não é como no futebol que os atletas partilham o valor entre 14 pessoas. Além do valor da quadra, os equipamentos de tênis devem ser de qualidade, como o tênis e a raquete. A nossa ideia aqui no Top Tennis é o de mensalidades acessíveis para desmistificar essa ideia”, afirma Alexandre.

Top Tennis Center

A Top Tennis Center funciona na antiga Academia de Tênis, na Rua Raimundo Nonato Castro | Foto: Divulgação

Inaugurada no dia 19 de junho, a Top Tennis Center funciona na antiga Academia de Tênis, na Rua Raimundo Nonato Castro, número 980-B, Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. O local possui três quadras de saibro cobertas, uma de lisonda, quatro de beach tennis, modalidade que está sendo praticada há dez anos no mundo e vem ganhando muitos adeptos, e um espaço para receber turmas de Baby Tennis.

Segundo um dos gestores do empreendimento, Alexandre Chies, as quadras do Top Tennis Center estão disponíveis para os praticantes do esporte nos seguintes dias: segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; aos sábados, das 6h às 18h; e aos domingos, das 7h às 12h. De acordo com Alexandre, o Top Tennis Center oferece mensalidades a partir de R$ 249,90 com aulas de uma hora durante uma vez por semana.

Bosque Clube

O Bosque Clube possui diversas quadras de tênis para todas as modalidades | Foto: Divulgação

O Bosque Clube foi fundado em 23 de junho de 1908, sob o título de “Manaós Athetic Clube”. O espaço conta com cinco quadras de tênis, sendo uma de saibro e quadro de lisonda, além de uma quadra de beach tennis.

Localizado na Av. Constantino Nery, Nº 2.500, bairro Chapada, o clube funciona todos os dias, porém, as quadras para a prática de tênis são somente para os membros do clube.

Tropical Academia de Tênis

Inaugurada no início do mês de maio, a Tropical Academia de Tênis está instalada no Tropical Hotel Manaus | Foto: Divulgação

Inaugurada no início do mês de maio, a Tropical Academia de Tênis está instalada no Tropical Hotel Manaus, na Zona Oeste da cidade. O espaço funciona de segunda a domingo, das 7h até o último tenista sair da quadra. Toda a estrutura do local passou por reforma – banheiros, vestiários, quadras e o bar – para receber os tenistas. Em breve será inaugurada uma quadra de beach tennis, que é um dos esportes que mais cresce no mundo.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vila Olímpica receberá primeira etapa do Amazonense de Tênis de Mesa