Clube militar Cassam sedia o 47º Campeonato Amazonense de Karatê

A competição servirá como classificatória para os estaduais de 2020 | Foto: Divulgação

Manaus - Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), a Federação Amazonense de Karatê (FAK) realizará, neste sábado (13) e domingo (14), a 47ª edição do Campeonato Amazonense de Karatê 2019. A competição será no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam), localizado no bairro São Lázaro, zona sul da capital.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, comentou a importância da modalidade para o Amazonas. “O campeonato fortalece o karatê no estado e apresenta o esporte para as pessoas que ainda não o conhecem ou que têm interesse em praticá-lo. Isso é muito importante, porque é mais uma alternativa para que a modalidade seja conhecida e desenvolvida”, afirmou.

O Evento

Com categorias nos naipes masculino e feminino, do Infantil (a partir dos 5 anos de idade) ao Master (acima de 30 anos), o evento irá contar com a participação de atletas renomados, como os irmãos Natália e Carlos Eduardo Farias, ambos integrantes da Seleção Brasileira de Karatê e já classificados para os Jogos Pan-Americanos, que serão realizados em Lima, no Peru.

De acordo com o presidente da Federação, Washington Melo, a competição é a mais importante do ano e serve de classificação para os campeonatos estaduais do ano de 2020.

“Cada professor tem desenvolvido um treinamento específico com os alunos, que estão em preparação intensa há um bom tempo, para que possam se classificar para os duelos estaduais. Esperamos que tudo ocorra de maneira positiva e todos possam elevar o nível técnico e desenvolver as habilidades no tatame”, finalizou.

Inscrições

Os interessados em participar da competição devem fazer parte de uma academia filiada à federação. As inscrições foram prorrogadas e serão realizadas até às 23h59 desta quinta-feira (11), por meio do telefone (92) 98402-3902 (Felipe Santiago). A taxa de inscrição é de R$ 60 (categoria), e a categoria extra terá um acréscimo de R$ 20, que poderá ser paga via depósito bancário ou no dia do evento.

Projeto social em igreja de Manaus aproxima jovens do jiu-jitsu