COB inclui Ginástica Artística e Taekwondo nos Jogos da Juventude

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que promove os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), informou, na tarde de terça-feira (9), que, a partir de 2020, a competição passará a contar com disputas nas modalidades de Ginástica Artística e Taekwondo.

A confirmação foi feita pelo presidente da instituição, Paulo Wanderley, durante a assinatura de Termo de Compromisso entre o COB e a prefeitura de Blumenau (SC), que irá receber a etapa nacional de 16 a 20 de novembro deste ano. Com essa inclusão, a competição passará a ter 16 modalidades.

Para o secretário Adjunto de Juventude, Adérito Penafort Júnior, a informação é sinônimo de realização de sonhos para os estudantes.

“Sempre fomos um celeiro de atletas de ponta, que surgem a partir dessas oportunidades, e o JEJ é uma possibilidade mais concreta do sonho olímpico de qualquer estudante que se dedica ao esporte. Como Secretaria de Esportes, faremos de tudo para que tenhamos atletas de alto rendimento no estado e prontos para nos representar”, destacou.

Para a participação dos alunos amazonenses na competição, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), realiza os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs).

Trata-se de uma competição composta pela eliminatória de 10 polos em regiões diferentes do interior, e uma fase final, em Manaus, com os campeões, de onde saem os representantes para o JEJ. De acordo com o coordenador do JEAs, Egídio Pinto, vários atletas serão beneficiados.

“Nós já temos um número muito bom de competidores nessas modalidades e, assim que formos comunicados oficialmente pelo Comitê Olímpico, vamos inserir nas disputas do ano que vem, com certeza. Acredito que será uma excelente oportunidade de revelarmos taekwondistas e ginastas para defenderem o estado e serem referência do esporte amazonense”, ressaltou Egídio.

Federações comemoram - A informação do retorno do Taekwondo e a inclusão da Ginástica Artística, foi recebida com alegria pelos dirigentes dos respectivos esportes. A presidente da Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas (FTKDAM), Ítala Rodrigues, falou sobre a importância da decisão.

“Soubemos do reingresso do Taekwondo no JEJ e acredito ter sido de extrema importância. Esses são os maiores jogos estudantis do Brasil e é uma competição que proporciona experiência nacional, com uma organização do padrão do COB, de alto rendimento. Fico feliz por essa reconquista da modalidade e vamos trabalhar para que cada vez mais alunos-atletas possam se destacar e representar bem o esporte fora do estado”, destacou Ítala.

Quem também celebrou as inclusões foi a presidente da Federação Amazonense de Ginástica (FAG), Alessandra Balbi, que ressaltou a luta da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para esta conquista.

“A inserção da ginástica artística no JEJ é uma luta de muito anos, de várias federações e da CBG. Para o Amazonas, será um avanço enorme. Além disso, estamos em processo de aquisição dos equipamentos oficiais para o Centro de Ginástica do Amazonas, o que, com certeza, será essencial para identificarmos bons atletas. Acredito que teremos excelentes representantes do estado nas disputas e buscaremos avançar dia após dia, contribuindo com o melhor desempenho dos ginastas amazonenses”, concluiu.

