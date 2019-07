Flamengo acerta com a Roma e fecha com Gerson

Gerson é o novo reforço do Flamengo | Foto: Divulgação

Após a chegada do novo reforço da zaga Pablo Marí, o Flamengo acertou com a Roma e Gerson fecha com o Rubro-Negro até 2023. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O ex-jogador do Fluminense vem a pedido do técnico Jorge Jesus, que vê o atleta com as características ideais para exercer a função de segundo volante em seu esquema de jogo.

Assim como Pablo Marí, Gerson não poderá atuar na Copa do Brasil. O prazo de inscrição na competição chegou ao fim na última terça-feira (9).

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Palmeiras bate Inter e fica em vantagem por vaga na semifinal