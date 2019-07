Operário e Sul América fazem revanche na final da Copa Metropolitana

Manaus- Pela segunda vez consecutiva, Sul América e Operário, de Manacapuru, disputarão a final da Copa Metropolitana de Futebol Sub-19, que será realizada neste sábado (13), às 16h30, no Estádio Gilberto Mestrinho, o “Gilbertão”, localizado na cidade de Manacapuru, com entrada gratuita. A terceira edição da competição conta com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel).

“Essa Copa proporciona duas recomendações do Governo Wilson Lima, que são fomentar o esporte e levá-lo para o interior do estado. Dessa forma, será possível promover a participação e a descoberta de novos talentos nos municípios do Amazonas”, disse Caio André de Oliveira, titular da Sejel.

Em 2018, os dois times foram os finalistas da segunda edição da Copa Metropolitana, na qual o Sul América levou a melhor e conquistou o primeiro lugar. Este ano o Operário, de Manacapuru, obteve a melhor campanha durante a competição, ao terminar em primeiro lugar na primeira fase, e chega à final em clima de revanche. De acordo com o presidente do time manacapuruense, Felipe Santos, a equipe está determinada a conquistar o título.

“Estamos com o grito de ‘campeão da Copa Metropolitana’ engasgado desde o ano passado. Agora vamos em busca do título. Nossa equipe está preparada, totalmente focada e disposta a dar essa alegria para os nossos conterrâneos, afinal vamos jogar dentro de casa”, afirmou Felipe sobre a competição, que é organizada pela Liga Regional Desportiva da Amazônia (Lirdam).

Com a participação de oito times da região metropolitana de Manaus, sendo quatro da capital e quatro do interior, os duelos tiveram início no mês de abril. Além de proporcionar um importante intercâmbio entre os jogadores, vários talentos foram revelados durante o torneio.

“A copa já se consolidou como uma importante competição para as divisões de base do futebol amazonense e muitos sairão daqui para jogar em times locais e até de outros estados”, comentou Junior Mendes, presidente da Lirdam.

Semifinal

O Operário de Manacapuru conquistou a vaga para a final após golear, por 4 a 0, o Itália Manaus. Já o Sul América garantiu o passaporte para disputar o título da competição ao vencer nos pênaltis o time do Careiro Castanho, por 6 a 5. No tempo regulamentar, a partida restou empatada em 0 a 0.

*Com informações da assessoria

