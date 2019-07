Alter do Chão receberá Rio Negro Challenge

Manaus - A cidade de Alter do Chão (PA) receberá pela primeira vez o Rio Negro Challenge, evento esportivo consolidado em Manaus (AM) e que ganha expansão. Assim, dia 06 de outubro, o evento denominado etapa ‘Tapajós’ desembarca numa das mais belas praias do Brasil, no estado do Pará.

O Rio Negro Challenge Tapajós apresentará aos atletas duas provas distintas, sendo de 1,5km e 3km, com 14 categorias no total, englobando a Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior, Master de A até I e PCD Absoluto.

As inscrições para o desafio iniciaram dia 10 de junho pelo site www.rionegrochallenge.com.br

A expectativa é que mais de 100 atletas disputem os dois percursos, de vários estados do País, e superem as águas esverdeadas daquele rio considerado sagrado para os índios Mundurukus.

“Estamos muito felizes em poder levar o Rio Negro Challenge para Alter do Chão. Este era um desejo antigo, que após contatos e viagens para lá, a ideia foi amadurecendo, até que batemos o martelo. Este evento em Manaus já existe desde 2015, é conhecido entre os atletas, movimenta a comunidade esportiva, e traz resultados incríveis. Por isso, não tenho dúvidas que a competição em Alter do Chão será um sucesso", destacou o organizador do evento, Pierre Gadelha.

O organizador, aliás, acredita que o RNC, assim como acontece em Manaus, irá conseguir estimular turisticamente e economicamente a segunda maior cidade paraense, movimentando os principais hotéis, restaurantes, lojas, souvenirs e pontos turísticos.

“O Rio Negro Challenge não é apenas um evento esportivo, mas oferece ao competidor o turismo, apresentando o melhor que a cidade tem. Alter do Chão tem um potencial enorme e através do desafio vamos estimular isso, pois os atletas chegam dias antes e aproveitam para conhecer o local”, frisou.

Partiu Alter do Chão

Pensando na facilidade ao atleta que vem de outras localidades, Pierre conta que pacotes para o Rio Negro Challenge foram fechados com a empresa Alta Estação Turismo e já estão com poucas vagas.

O contato da empresa é (92) 3622-4136.

