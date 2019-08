Na Arena da Amazônia, Manaus FC tenta acesso à Série C do Brasileiro

Equipes voltam a se enfrentar sábado (20), valendo a subida para a Série C do Campeonato Brasileiro | Foto: Divulgação

Manaus - Os amazonenses têm um encontro marcado no próximo sábado (20), às 15 horas. O destino? A Arena da Amazônia, onde o Manaus Futebol Clube enfrenta o time Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, pela última tentativa de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro este ano.

Para apoiar o time, torcedores do clube bombardearam as redes sociais com campanhas de incentivo para que a Arena da Amazônia vire um ''caldeirão'' a favor do time amazonense, que precisará reverter o placar adverso de 1x0, conquistado pelo time gaúcho no jogo de ida, realizado no último domingo (14).

Para não ter que disputar nos pênaltis o acesso, o Manaus FC precisa vencer o adversário com uma diferença de no mínio 2 gols. Um empate classifica o time gaúcho e uma vitória com apenas um gol a mais leva a decisão para as penalidades máximas.

Equipes durante a partida, que acabou com a vitória do Caxias por 1x0 | Foto: Divulgação

Os torcedores do Manaus FC apontam expectativa de alto público para o duelo. Para tanto, foram divulgados 13 pontos de vendas de ingressos espalhados por Manaus, com a meia entrada custando R$ 20, a serem vendidos a partir de terça-feira (16).

Os torcedores

Nas redes sociais, inúmeras mensagens de apoio foram divulgadas, como forma de motivar a equipe para o duelo decisivo.

Comentários de torcedores amazonenses em redes sociais, convocando a torcida | Foto: Reprodução

André Martins, apoiador do clube, proferiu uma reflexão acerca do duelo decisivo: ''Ano passado perdemos nos pênaltis, jogando na colina, a vaga para a Série C. Mas Deus colocou um palco ainda maior para o maior do Amazonas: a Arena da Amazônia, que ficará pequena para tanto apoiador do clube'', prometeu.

Comentários de torcedores amazonenses em redes sociais, convocando a torcida | Foto: Reprodução

Jorge Alves também deixou mensagem de apoio para o clube em uma rede social. ''Temos time e totais condições para garantir o acesso. Estou torcendo para fazer 40 graus sábado, pois eles não estão acostumados com a alta temperatura da nossa região. Planejamos lotar a arena para empurrar o Manaus rumo ao acesso'', comentou.

Comentários de torcedores amazonenses em redes sociais, convocando a torcida | Foto: Reprodução

O bom momento do clube também vem servindo para atrair novos torcedores, como foi o caso de um internauta que acompanha o Portal EM TEMPO. ''Vamos jogar para lotar a Arena da Amazônia. Nunca vi o time Manaus jogar mas sinto que essa é a minha vez de mostrar apoio para o futebol local', comentou ele ao Portal.



O jogo de ida

Na partida, o Manaus precisará reverter uma desvantagem mínima, já que perdeu o jogo de ida por 1x0 com gol marcado pelo atacante Michel no estádio Centenário, onde o time do Caxias manda os jogos.

O prejuízo poderia ser ainda maior, tendo em vista que o time gaúcho perdeu um pênalti nos acréscimos da partida, desperdiçado pelo meio campista Rafael Gava, que chutou para fora a chance de vir a Manaus com uma vantagem maior no marcador.

Tensão

Ao longo de toda a estadia no Rio Grande do Sul, a equipe do Manaus FC sofreu com a torcida sulista. Primeiro, os torcedores rivais descobriram o hotel, onde o clube amazonense estava hospedado e dispararam foguetes, como rojões e bombas, que, inclusive, acabam acionando o alarme do hotel por diversas vezes. O movimento, segundo a assessoria do Manaus FC, se estendeu durante toda a madrugada e só teve fim pela manhã, quando os rivais foram dispersados pela polícia local.

Além disso, a assessoria do Manaus divulgou que o clube sofreu com ameaças ao longo de toda a estadia na terra gaúcha, incluindo após o jogo. Por conta do ''clima de guerra'', que se instalou na cidade, a equipe mudou a logística de retorno e pernoitou em Porto Alegre até a hora do embarque para a capital amazonense.

Manaus sofreu com as condições climáticas no Rio Grande do Sul, onde enfrentou uma temperatura de 3ºC graus | Foto: Divulgação

Além disso, muitos comentários xenofóbicos, do tipo “índios aprenderam a usar a internet” e “nossa, agora os índios jogam futebol do Amazonas?”, disparados por sulistas foram notados em redes sociais desde que o confronto foi sorteado. O comportamento se intensificou no último final de semana, chegando ao estopim com a vitória do Caxias do Sul.

Venda de ingressos

Os pontos de venda: Os Barés, no Manauara Shopping; Boutique do Torcedor, na Cachoeirinha; Via Art’ficio, no bairro Cidade de Deus; Distribuidora Guedes: na Cidade Nova; Digo’s Sport, no bairro Crespo; Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo; Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira bairro Flores; Papelaria Lane, bairro Santa Etelvina; MS Celular, bairro Cidade Nova; NR Multimarcas e Esporte, no Centro de Manaus; Força Construtiva, bairro Cidade Nova 4; Mais Make Distribuidora, no bairro São José Operário e Arena Virtual, no Sumaúma Park Shopping.

