Projeto social do AM resgata crianças da violência por meio do futebol

O projeto social Escolinha de Futebol Promessa oferece aulas gratuitas de futebol para crianças do bairro São José II | Foto: Divulgação

Manaus – O jogador de futebol Helson Júnior, 31 anos, iniciou há pouco mais de duas semanas o projeto social Escolinha de Futebol Promessa. Com o objetivo de proporcionar para crianças em situação de vulnerabilidade social do bairro São José II, na Zona Leste de Manaus, a chance de terem acesso às aulas de futebol de forma gratuita e ainda combater a violência através dos valores do futebol.



Aproximadamente 70 crianças, com idade entre quatro a 16 anos, participaram da primeira aula do Projeto, que aconteceu no último sábado (06). Os encontros para jogar bola acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, em um campo de futebol de barro na própria comunidade. O treinador e jogador da copa verde pelo fast, Helsen Júnior, conta das dificuldades de conseguir patrocínio para seguir ao que foi idealizado para os alunos.

“Nós iniciamos agora, mas o projeto foi idealizado aproximadamente dois meses como uma maneira de ajudar a comunidade de onde eu mesmo comecei minha carreira no futebol. Nós não temos o apoio financeiro da prefeitura e nem do Estado, mas muitos colegas e amigos, como o Seu Jura, que doou 40 coletes e cinco bolas de futebol, Seu Saimon e Marcos Júnior para nós realizarmos esse sonho”, afirma o técnico da escolinha.

Helsen Júnior reforça ainda que todas as crianças são bem-vindas para jogar, desde que gostem de futebol e mantenham um bom desempenho escolar. De acordo com o técnico da escolinha, ele e seus dois companheiros do futebol, Sidnei Coelho Antônio Cubiu, querem que o projeto leve além do esporte, valores sociais importantes.



“Nós queremos trazer psicólogos para acompanhar os alunos, além de poder ter uma estrutura melhor. Aqui nós temos uma quadra de barro que temos que dividir com outras pessoas. Muito mais que futebol, o projeto tem um grande potencial educativo, capaz de contribuir na formação da cidadania e melhorar a relação deles em casa”, afirma Helsen Júnior.

As aulas de futebol acontecem no campo de futebol Waldir Moraes, na Rua Marginal, s/n, bairro São José II. Nas terça e quintas-feiras, as aulas são para os jovens de 7 a 16 anos no período da tarde, já aos sábados, as aulas são para crianças de 4 a 6 anos, pela manhã. Não é cobrada nenhuma taxa ou mensalidade dos alunos.

