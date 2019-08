Fisiculturistas representarão o Amazonas em competição nacional

Manaus - A equipe amazonense de fisiculturismo irá participar no período de 1º a 4 de agosto, em Limeira (SP), da etapa nacional da modalidade, realizada pela Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB).

A atleta Hanaer Souza, de 24 anos, atual campeã estadual na categoria Bikini Fitness, é uma das representantes do Amazonas no Campeonato Brasileiro. No esporte há pouco mais de um ano, é a primeira vez que a fisiculturista participa de um evento nacional. Feliz pela oportunidade.

Investimento

O fisiculturista Sairo Leal, 28, dono do título na categoria Sênior (até 90kg), contou que essa é a maior equipe que o Estado já levou para o nacional.

Atletas agradeceram o apoio da Sejel | Foto: Divulgação/Sejel

“Com apoio da Sejel [Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer] elevamos a quantidade de atletas representantes do Amazonas e poderemos ter mais chances de bons resultados. Todos temos nos dedicado muito e treinado bastante para trazer vitórias para casa e, se tudo der certo, isso se tornará realidade”, pontuou o atleta.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Zezão e HCM conquistam torneio início do AM de handebol 2019

Em meio a ameaças, Manaus FC perde para Caxias no Rio Grande do Sul