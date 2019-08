Com medo de represálias, hotel supostamente negou hospedagem ao Caxias

Manaus e Caxias do Sul se enfrentam na tarde de sábado (20), as 15h, na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (18), começaram a surgir nas redes sociais informações de que o time do Caxias do Sul, que enfrenta o Manaus Futebol Clube neste sábado (20), às 15h, na Arena da Amazônia, estaria sofrendo para conseguir hospedagem na rede hoteleira de Manaus.

De acordo com os relatos divulgados, os hotéis de Manaus estariam se precavendo de possíveis retaliações, pois muitos torcedores estão se organizando, por meio de aplicativos, e preparando um foguetório para o clube do Rio Grande do Sul, tentando prejudicar a preparação dos sulistas - em represália a como o Manaus Futebol Clube (FC) foi recebido no sul do país.

Relembre o caso

No último domingo (14), o clube do Manaus sofreu com um clima de hostilidade na cidade, com foguetório e bombas no hotel, onde estava hospedado. Na ocasião, o alarme do hotel foi acionado diversas vezes, e os torcedores rivais só foram contidos com a chegada da polícia, por volta das 4h da manhã.

Ainda de acordo com nota divulgada pelo clube, o clima de ameaças ocorreu antes, durante e após o jogo, com o clube chegando a mudar a programação de retorno para Manaus, com medo de possíveis represálias.

Suposto email teria vazado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (18) | Foto: Reprodução

O Hotel

No e-mail enviado, que vazou ao público, o hotel Nobile Suites Manaus Airport teria negado hospedagem ao clube com medo da torcida. ''Diante das constantes ameaças de motim, vandalismo e desordem, tivemos que tomar a decisão de declinar a negociação, pois temos o compromisso com a segurança e tranquilidades de nossos hospedes'', dizia o email.

Procurada pela equipe de reportagem reportagem do EM TEMPO, a assessoria do Nobile Suites Manaus Airport não se manifestou até a publicação dessa matéria.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no sábado, na arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o gaúcho Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O confronto vale o acesso à Série C do ano que vem. Mas, para isto, Manaus FC precisa vencer o adversário com no mínimo dois gols de diferença, tendo em vista que perdeu a partida de ida por 1 a 0.

Na Arena da Amazônia, o time nortista também tem a possibilidade de vencer na disputa por pênaltis, desde que o placar seja favorável com um saldo de gol a mais.

Em caso de derrota, os amazonenses adiam, pela segunda vez seguida a oportunidade de colocar o Amazonas mais próximo da elite do futebol brasileiro. E se depender do apoio da torcida para garantir a vitória, o Manaus FC leva vantagem por estar jogando em casa.

