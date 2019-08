Nathalie conquista primeiro ouro para a esgrima brasileira

Antes de competir pelo Brasil, Nathalie defendia a Itália | Foto: Flávio Florido

A brasileira Nathalie Moellhausen conquistou nesta quinta-feira (18), em Budapeste, a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Esgrima. O resultado é inédito para a esgrima brasileira.

Ao comemorar a vitória de Nathalie, o presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, Ricardo Machado, classificou de "espetacular" o feito da atleta. "Espetacular, Nathalie! Nos encheu de orgulho! A esgrima brasileira está em festa e, agora, somos todos campeões mundiais!", disse Ricardo Machado.

Italiana naturalizada brasileira, Nathalie tem 33 anos e derrotou na final individual de espada a chinesa Sheng Lin.

Antes de competir pelo Brasil, Nathalie defendia a Itália. Nos Jogos Pan-Americanos de 2015, ela conquistou a medalha de bronze e, nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, chegou às quartas de final, terminando entre as oito melhores da competição. Foi escolhida a melhor esgrimista do ano no Prêmio Brasil Olímpico de 2018.

