Camisas do Manaus FC são vendidas para final da Serie D

Manaus - A equipe Manaus Futebol Clube está vendendo camisas oficiais do clube com a mensagem “Será Por Ti Manaus”, no valor simbólico de R$40. O time decide neste sábado (20),às 15h, na Arena da Amazônia, o acesso ou não, para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2020. A venda de camisas é uma atitude diante das dificuldades que o time encontrou para honrar os compromissos por conta da escassez de patrocínios.

“O Manaus está administrando o clube profissionalmente. Se não conseguiu verba em dinheiro, aproveitou o apoio estrutural, busca alternativas para honrar os compromissos e, principalmente, elevar o nível do futebol amazonense. Parabéns e estamos juntos”, afirmou o secretário estadual de Esportes, Caio André de Oliveira.



O representante amazonense reconhece que recebeu o apoio possível do Governo do Estado, com a estrutura para os treinos principais e a desoneração dos jogos do Campeonato Amazonense, por parte da Secretaria de Estado Juventude Esportes e Lazer (Sejel).



Fundado há seis anos o Manaus tem uma história-relâmpago de sucesso, já tendo conquistado no pouco tempo de vida, quatro títulos amazonenses (um na Segunda Divisão e três na Primeira). Em 2019, tem a possibilidade de fazer o que clubes centenários do Amazonas não conseguiram nos últimos 10 anos. À frente desse trabalho histórico está o presidente de honra do clube, Luis Mitoso.

“Quando decidimos fundar o clube, a nossa proposta foi a de implementar uma gestão profissional, com objetivos grandes a serem alcançados, além do campeonato amazonense é claro. Estamos evoluindo como clube e estamos otimistas com nosso time no próximo sábado”, disse Mitoso.



O atual presidente do Manaus, Giovanni Silva, reforça o convite para o jogo de sábado, relembrando todas as dificuldades passadas para que a equipe chegasse a essa fase da competição, quando passa a representar todo o estado, há 12 anos no nível mais baixo do futebol brasileiro que é a Série D.

“Contamos com a participação dos nossos torcedores, tanto para ir aos jogos, como para comprarem as camisas do clube, nos pontos oficiais de venda. Isso vai nos ajudar muito em nosso objetivo. Por favor, venham para o jogo e comprem a camisa”, convocou Giovanni. “Essa semana o local oficial para se adquirir a camisa é a Arena Amadeu Teixeira, na avenida Contantino Nery, ao lado do local do jogo decisivo de sábado”, completou.

*Com informações da assessoria

