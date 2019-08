Vídeo: Preconceito de torcedores gaúchos contra o futebol amazonense

A situação deixou em alerta torcedores apaixonados pelo futebol do Amazonas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A equipe disputa vaga na terceira divisão com o Manaus Futebol Clube. O jogo de ida foi no último domingo (14), mas antes da bola rolar em campo, uma verdadeira guerra se instalou nas redes sociais.

As agressões começaram assim que o time manauara chegou ao Rio Grande do Sul. A equipe ficou em um hotel próximo ao estádio, e foi incomodada durante toda a noite com fogos de artifício e com palavras de ódio ditas pelos torcedores do Caxias.

Por causa das explosões e dos fogos, o sistema de chamas do hotel chegou a disparar e o alarme ensurdecedor tirou o sono dos jogadores. A situação deixou em alerta torcedores apaixonados pelo futebol do Amazonas.

Manaus é hoje a sétima maior cidade do Brasil. Por aqui são produzidos a maioria dos produtos eletrônicos consumidos em território nacional. O desconhecimento sobre a realidade dos estados da região norte deixa aberta a discussão sobre uma presença forte de comportamentos preconceituosos na sociedade brasileira: a chamada xenofobia.

No jogo de ida, pelas quartas de final da série D, o time Manaus perdeu por um a zero. A decisão do mata-mata acontece no próximo sábado, na Arena Amazônia. O time da casa promete que a hospitalidade do povo amazônico irá prevalecer em meio à rivalidade com o time adversário.

