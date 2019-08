'Os gaúchos conhecerão o verdadeiro índio', diz presidente do ManausFC

Para evitar decisão nos pênaltis, o Manaus FC precisa vencer com no mínimo dois gols de diferença | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

Manaus - Com intensa disciplina às vésperas do jogo decisivo, jogadores do Manaus Futebol Clube realizaram treino aberto na manhã desta sexta-feira (19), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. O presidente de honra do clube, Luís Mitoso, aproveitou a ocasião para ressaltar que o time gaúcho conhecerá o verdadeiro índio em campo. “Vamos mostrar que nós somos índios, mas índios educados".

O tricampeão amazonense e representante do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano pode conseguir uma vaga na terceira divisão da competição do ano que vem, caso vença a partida contra o Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, neste sábado (20), às 15h, na Arena da Amazônia.

Para não ter que disputar o acesso à Série C nos pênaltis com um placar favorável de apenas um gol, o Manaus FC precisa vencer o adversário gaúcho com uma diferença mínima de 2 gols.

Luís Mitoso, presidente do Manaus FC | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

O presidente Luís Mitoso conta que, a cada jogo, o clube tem mostrado superação durante o percurso na competição e afirmou que aproximadamente 12 mil ingressos já foram vendidos nas 13 bilheterias distribuídas em vários pontos da capital amazonense.

“Esperamos que neste ano a gente possa chegar no ápice e conquistar a tão sonhada vaga na Série C. O Manaus hoje, com seis anos de fundação, conquistou a simpatia e a admiração do torcedor amazonense. Vai ser o maior público de um campeonato de um clube amazonense. Um público recorde, que vai assistir um campeonato pago, não gratuito.”

Mitoso também ressaltou que, em resposta ao preconceito dos torcedores gaúchos sobre o futebol amazonense, o clube busca nos torcedores do "Gavião do Norte" uma postura de respeito e educação.

“Somos índios, mas educados. Diferentemente do que foi falado, quando fomos maltratados e humilhados. Temos que dar a resposta no jogo. Retribuir com educação, mostrar que o índio é alguém educado, uma pessoa humana. Eles vão conhecer o verdadeiro índio", promete o presidente do Manaus FC.

Confronto acontece às 15h de sábado (20) | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

A diretoria do clube ainda orienta aos torcedores, que irão prestigiar a partida, para chegarem cedo e facilitarem o acesso à Arena, além de reduzir possível tumulto. A Polícia Militar do Amazonas coordenará o fluxo de pessoas nos arredores da Arena para garantir a segurança de todos os torcedores.

Os bilhetes estão sendo vendidos R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos em 13 pontos físicos. No dia da partida, os ingressos poderão ser comprados apenas na Arena da Amazônia, a partir das 9h. Crianças até 12 anos não pagam e idosos a partir de 60 anos têm direito a meia. Pela internet, as entradas podem ser compradas pelo site www.ingressodevantagens.com.br.

Pontos de venda:



Os Barés - Manauara Shopping

Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona de Centro-Sul de Manaus.

Boutique do Torcedor

Avenida Carvalho Leal, nº 1092, Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus



Via Art’ficio



Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 929, Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Distribuidora Guedes



Avenida Curaçao, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus

Digo’s Sport



Avenida Rodrigo Otávio, nº 1407, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus

Estádio Ismael Benigno (Colina)

Avenida Presidente Dutra, nº 183, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus



Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira

Rua Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Oeste de Manaus.



Papelaria Lane

Avenida Sete de Maio, nº 1305, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus



MS Celular

Avenida Francisco Queiroz, nº 318-444, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus



NR Multimarcas e Esporte

Rua Floriano Peixoto, nº 42, Centro;



Mais Make Distribuidora

Alameda Cosme Ferreira, nº 5255, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.



Arena Virtual - Sumaúma Park Shopping

Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

