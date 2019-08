Manaus FC briga por acesso e Arena da Amazônia vai ferver neste sábado

Manaus FC realizou um treino aberto na manhã desta sexta-feira (19) na Arena da Amazônia | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

Manaus - Dizer que o brasileiro é apaixonado por futebol, não é loucura. O país todo respira futebol, principalmente quando os times do coração duelam pelos campeonatos nacionais ou até mesmo quando a Seleção Brasileira vai a campo representando mais de 200 milhões de brasileiros.

No Amazonas, apesar dos times não terem o mesmo incentivo financeiro e títulos como, por exemplo, das equipes Vasco e Flamengo (RJ) e Corinthians e Palmeiras (SP), há quem ainda aposte em equipes regionais, como é o caso do jornalista e empresário Franciomar Barbosa, de 34 anos, morador do bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus, que abriu mão de alguns compromissos pessoais para esta semana sair às ruas da capital amazonense convocando a população para prestigiar o jogo do Manaus Futebol Clube (FC).

O amazonense decidiu usar o próprio veículo para convocar torcedores a lotarem a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, onde os times se enfrentam neste sábado (20), às 15h. Ele conta que, junto com a esposa, Beth Santos, de 43 anos, estão percorrendo ruas e avenidas dos quatro cantos da cidade fazendo marketing direto para o jogo.

“Somos empreendedores do ‘Bazar Bom Demais Manaus’, e colocamos o nosso carro à disposição do jogo. Nos últimos dias, que antecedem a partida, intensificamos a divulgação. Das zonas Leste e Oeste à Norte e Sul, inclusive no Centro da cidade, local de muita movimentação, o carro de som está circulando com uma vinheta convocando a torcida amazonense a lotar a Arena”, contou Barbosa, que espera incentivar 40 mil torcedores a comparecerem no estádio.

“Vamos tentar colocar 40 mil torcedores, e acredito que isso é possível. Há 20 anos, o time São Raimundo, da Colina, fez isso. Nesse período de duas décadas o torcedor não lota mais estádios amazonenses. Toda a cidade de Manaus não fala de outra coisa a não ser desse acesso. Parece simples, mas para nós é algo muito grandioso. Não só os torcedores do Manaus FC, mas também de outros times, incluindo dirigentes, jogadores e familiares, estão abraçando a causa. Estou achando legal esse apoio, porque é algo que não ocorria desde a década de 70, quando o antigo Vivaldo Lima [hoje Arena da Amazônia] recebia famílias para acompanhar o futebol. Se não conseguimos 40 mil, colocaremos 39 mil”, brincou ele. Assista ao vídeo do torcedor convocando a população:

O amazonense está tão confiante na vitória, que arriscou até no palpite de 2 a 0. “Humildemente eu digo que será esse o placar, mas acredito que o número pode ser mais alto com as 40 mil vozes empurrando o time. Acompanho o Manaus FC desde o ano passado, quando ele conquistou o bicampeonato estadual. Em 2019, o time tornou-se tricampeão. Apesar dos últimos feitos na região, se você perguntar de dez amazonenses o nome de pelo menos três jogadores, não vão saber responder – mas com certeza saberão quem é o time Manaus FC”, analisou o torcedor.

Paixão de torcedor

Barbosa conta que é torcedor do São Raimundo, time que vem acompanhando desde a década de 90 com as conquistas do tricampeão da Copa Norte e também de vários campeonatos amazonenses. Mas, na visão do bom torcedor, de lá para cá o futebol amazonense deixou alegrar o público. “O futebol da nossa região vive uma decadência. Sou são paulino, acompanho todos os jogos, devido ao time que foi montado também na década de 90 e arrastou o mundial e a libertadores - eu era criança, tinha uns oito anos, mas recordo perfeitamente. Infelizmente, hoje o time também está em uma crise sem precedentes”, lamenta o jornalista, destacando que o que faz atualmente pelo Manaus FC jamais fez pelo São Paulo.

O Manaus FC briga pelo acesso às 15h de sábado na Arena da Amazônia | Foto: Manaus FC/Divulgação

“Estou fazendo um ato de torcedor fanático, gastando gasolina de manhã, tarde e noite, e ainda não tive nem chance de comprar meu ingresso. No entanto, amanhã estarei no estádio acompanhado da minha esposa e também das três filhas, de 5, 9 e 16 anos, todos devidamente uniformizados”, salientou Barbosa.

Apesar da empolgação, o torcedor faz críticas aos clubes amazonenses quanto a venda de produtos oficiais. “Procuramos em algumas vitrines e infelizmente o valor da camisa oficial ainda é um pouco salgado, varia de R$ 70 a R$ 120, principalmente para mim – que pensava em adquirir cinco blusas", criticou o jornalista.

Ele conta que no último local em que esteve à procura do uniforme na Boutique do Torcedor, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, o valor era R$ 80. "Em busca de um preço mais acessível, comprei dez camisas brancas e mandei personalizar em gráficas. A unidade saiu a R$ 40, mas consegui descontos de R$ 10 em cada”, concluiu.

Camisa personalizada em gráfica, a pedido de Franciomar Barbosa | Foto: Arquivo Pessoal

Campanha

Na quinta-feira (19), equipe amazonense está vendendo camisas oficiais do clube com a mensagem “Será Por Ti Manaus”, no valor simbólico de R$ 40. A campanha é uma atitude diante das dificuldades que o time encontrou para honrar os compromissos por conta da escassez de patrocínios.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece amanhã, na arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o gaúcho Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto vale o acesso à Série C do ano que vem. Mas, para isto, Manaus FC precisa vencer o adversário com no mínimo dois gols de diferença, tendo em vista que perdeu a partida de ida por 1 a 0.

Manaus FC precisa vencer com uma diferença mínima de dois gols para evitar derrota no jogo normal ou na disputa por pênaltis | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

Na Arena da Amazônia, o time nortista também tem a possibilidade de vencer na disputa por pênaltis, desde que o placar seja favorável com um saldo de gol a mais. Em caso de derrota, os amazonenses adiam, pela segunda vez seguida a oportunidade de colocar o Amazonas mais próximo da elite do futebol brasileiro. E se depender do apoio da torcida para garantir a vitória, o Manaus FC leva vantagem por estar jogando em casa.

Os ingressos para o jogo estão à venda na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Treino

Na manhã desta sexta-feira (19), o time amazonense realizou um treino aberto ao público, às 9h, na Arena da Amazônia, com entrada gratuita. Na ocasião, o presidente do Manaus FC, Luís Mitoso, aproveitou a ocasião para ressaltar que o time gaúcho conhecerá o verdadeiro índio em campo . “Vamos mostrar que nós somos índios, mas índios educados".

