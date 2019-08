Caxias do Sul enfrentará calor em jogo na Arena da Amazônia

Duelo ocorre neste sábado (20), valendo a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro | Foto: Divulgação

Manaus - Manaus Futebol Clube e Caxias do Sul entrarão em campo pela partida de volta das quartas de finais da Série D, onde o Manaus precisa reverter uma vantagem de um gol, com um componente já conhecido pelo Manaus, mas desconhecido para o Caxias. O calor de Manaus, que de acordo com sites especializados em temperatura, estará em torno de 31º C.

A temperatura estimada é o oposto do cenário enfrentado pelo time amazonense, no jogo de ida, onde o clube jogou enfrentando 3ºC, algo pouco vivenciado pelo clube do Norte, tendo em vistas as temperaturas da região, na Amazônia brasileira. O time manauara terá no calor um forte aliado para vencer o time do Caxias do Sul.

O confronto na Arena

Na partida, que acontece no sábado, na arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o time gaúcho Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O confronto vale o acesso à Série C do ano que vem. Mas, para isto, o time amazonense precisa vencer o adversário com no mínimo dois gols de diferença, tendo em vista que perdeu a partida de ida por 1 a 0.

Na Arena da Amazônia, o Manaus FC terá a possibilidade de vencer na disputa por pênaltis, desde que o placar seja favorável com um saldo de gol a mais.

Em caso de derrota, os amazonenses adiam, pela segunda vez seguida, a oportunidade de colocar o Amazonas mais próximo da elite do futebol brasileiro. E se depender do apoio da torcida para garantir a vitória, o Manaus FC leva vantagem, por estar jogando em casa.

O Manaus

Com intensa disciplina às vésperas do jogo decisivo, jogadores do Manaus Futebol Clube realizaram treino aberto na manhã desta sexta-feira (19), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

O presidente de honra do clube, Luís Mitoso, aproveitou a ocasião para ressaltar que o time gaúcho conhecerá o verdadeiro índio em campo. “Vamos mostrar que nós somos índios, mas índios educados".

Mitoso conta que, a cada jogo, o clube tem mostrado superação durante o percurso na competição e afirmou que, aproximadamente, 12 mil ingressos já foram vendidos nas 13 bilheterias distribuídas em vários pontos da capital amazonense.

Vendas

Pontos de venda: Os Barés, no Manauara Shopping; Boutique do Torcedor, na Cachoeirinha; Via Art’ficio, no bairro Cidade de Deus; Distribuidora Guedes: na Cidade Nova; Digo’s Sport, no bairro Crespo; Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo; Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira bairro Flores; Papelaria Lane, bairro Santa Etelvina; MS Celular, bairro Cidade Nova; NR Multimarcas e Esporte, no Centro de Manaus; Força Construtiva, bairro Cidade Nova 4; Mais Make Distribuidora, no bairro São José Operário e Arena Virtual, no Sumaúma Park Shopping.

Além disso, o Manaus também busca arrecadar fundos e lançou uma camisa comemorativa para o duelo, vendendo o produto com a mensagem “Será Por Ti Manaus”, no valor simbólico de R$ 40.

No dia do jogo

Para ajudar os torcedores do Manaus a apoiar o clube na luta pelo acesso, neste sábado (20), contra o time Caxias do Sul (RS), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) disponibilizou o estacionamento do prédio, localizado na avenida Mario Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com a liberação do estacionamento, 600 vagas estarão à disposição dos amazonenses que forem à Arena da Amazônia, de forma gratuita, de acordo com nota divulgada nas redes sociais do Manaus Futebol Clube.

