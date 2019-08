Advogado critica escolta de policiais do AM para o Caxias do Sul

De acordo com o denunciante, o time do Caxias deveria ter contratado segurança particular | Foto: Reprodução

Manaus - Em vídeo divulgado em redes sociais, servidores das polícias Militar e Civil do Amazonas estariam realizando a escolta armada do time do Caxias do Sul (RS), às vésperas do confronto deste sábado (20), contra o Manaus Futebol Clube, que vale o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.

No vídeo, filmado por um torcedor, quando a delegação gaúcha chegava ao Centro de Treinamentos do Nacional Futebol Clube, no bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus, é possível identificar o ônibus, em que estariam os atletas do time sulista, recebendo a proteção de viaturas caracterizadas.

De acordo com um representante de futebol local, que preferiu não se identificar, a prática é ilegal. ''As polícias estão realizando escolta particular, algo proibido. Times de futebol precisam atuar com segurança privada. Inclusive, um ofício sendo encaminhado à Secretária de Segurança Pública, ao qual ninguém assinou. Desta forma, flagrada no vídeo, os servidores estão atuando por fora, para recebimento de dinheiro de forma indevida'', disse o representante.

A Federação

Para o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ivan Guimarães, a federação nunca é comunicada. ''Nenhum clube trata conosco. Quando necessário, requerem apoio direto da polícia, fazendo o pedido diretamente, por meio de ofício. Ou seja, a federação não tem ligação com o ato'', reforçou.

O lado penal

Para o advogado Pedro Maciel Neto, a prática dessas atividades se dá de forma irregular. ''Não é obrigação originária do Estado, por meio da Policia Militar ou Civil, garantir a segurança e a ordem em atividades privadas, por isso que acredito que a responsabilidade pela segurança do torcedor nos estádios é dos clubes, das federações e da confederação brasileira de futebol - e não do Estado'', destacou o especialista.

SSP-AM

Por meio da assessoria, a SSP-AM alegou estar apenas cumprindo seu serviço. ''O clube alegou estar sob forte ameaça, solicitando reforço na segurança. Recebemos a demanda e atendemos, não existe nada de irregular nisso. Inclusive, recebemos um ofício da Confederação Brasileira de Futebol CBF), solicitando a demanda'', disse a assessoria.

A assessoria criticou ainda o clima de guerra promovido pelos amazonenses para o duelo. ''O time de Manaus deveria estar reclamando com o governo do Rio Grande do Sul e com a CBF [Confederação Brasileira de Futebol], não promovendo esse clima. Eles [time e torcedores] acham que o time de Caxias vai apanhar? Isso não existe. Não há nada ilegal na escolta", pontuou a assessoria do órgão.

