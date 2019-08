Modalidades esportivas invadem festa do leite no AM

Festa ocorre de 21 a 27 de julho, com diversas atrações e atividades esportivas | Foto: Divulgação

O município de Autazes está na contagem regressiva para a 23ª edição da Festa do Leite, que chega a cidade com diversas modalidades esportivas para movimentar a população através do exercício físico, durante os dias de 21 a 27 de julho.

Além do esporte, atrações musicais também estarão presentes no evento, com destaque para a dupla sertaneja de fama nacional, João Neto e Frederico. Além deles, Uendel Pinheiro, Wanderley Andrade, Guto Lima e outras atrações estarão na festa.

A grande aposta desse ano são as modalidades esportivas. Para essa edição, 10 modalidades se farão presentes: Vôlei, Pênaltis, Tiro ao Alvo, Futevôlei, Treinão Aberto, Tênis de Mesa, Futevôlei Misto, Futevôlei Juvenil, Futevôlei Filhos de Autazes e Futevôlei Aberto.

Para participar das atividades esportivas basta você adquirir sua camiseta, com preço fixo de R$15 para cada modalidade escolhida.

As camisas da modalidade, com valor de R$15 cada | Foto: Divulgação

A organização do evento informou que não existirá valor de inscrição para as modalidades, apenas sendo necessária a compra da camisa. ''A camisa é uma lembrança, um valor simbólico, com cada categoria tendo premiação em dinheiro aos vencedores'', comentou a organização.

A festa

Considerada uma das principais festas do interior do Amazonas, o evento não acontecia há três anos e retorna com expectativa de receber cerca de 70 mil pessoas, de acordo com o prefeito Andreson Cavalcante. “Estamos prontos para recepcionar um grande público no nosso município. Nossa estimativa é que recebamos cerca de 70 mil pessoas no parque Jair de Menezes Tupinambá ao longo dos dias do evento”, diz.



