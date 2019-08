Torcedores mobilizam caravana de Itacoatiara para jogo do Manaus

Clube de Itacoatiara organizou a caravana para torcedores do município que desejarem apoiar o Manaus na luta pelo acesso | Foto: Reprodução

Manaus - O jogo do Manaus FC contra o Caxias ganhou contornos de decisão. Com isso, ninguém quer ficar de fora da partida decisiva que será realizada na Arena da Amazônia, no sábado (20). Com isso, torcedores do Penarol (AM), de Itacoatiara - distante 270 quilômetros de manaus - organizaram uma caravana para a partida decisiva.



A ação foi divulgada nas redes sociais do clube, ofertando vagas em uma van com 15 lugares, pelo valor de R$100, já incluso ida e volta, além do valor do ingresso, com previsão de partida da cidade às 8h, saindo da quadra Herculano Castro e Costa.

Aos interessados, falar com o organizador do evento, Juka Bala, através do número (92) 99361-4535, que está responsável pelo translado dos torcedores que optarem pelo serviço.

Temperatura

Manaus Futebol Clube e Caxias do Sul entrarão em campo pela partida de volta das quartas de finais da Série D, onde o Manaus precisa reverter uma vantagem de um gol, com um componente já conhecido pelo Manaus, mas desconhecido para o Caxias. O calor de Manaus, que de acordo com sites especializados em temperatura, estará em torno de 31º C.

A temperatura estimada é o oposto do cenário enfrentado pelo time amazonense, no jogo de ida, onde o clube jogou enfrentando 3ºC, algo pouco vivenciado pelo clube do Norte, tendo em vistas as temperaturas aqui praticadas.

O time manauara tem no calor o seu forte aliado para vencer o time do Caxias do Sul, após sobreviver ao clima do sul, apostando que os gaúchos sentiram o forte calor da capital

O confronto na Arena

Clube treinou na manhã desta sexta (19) na Arena da Amazônia, para se preparar para duelo decisivo contra o time do Caxias | Foto: Reprodução

Na partida, que acontece no sábado, na arena da Amazônia, o time amazonense enfrenta o gaúcho Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O confronto vale o acesso à Série C do ano que vem. Mas, para isto, o time amazonense precisa vencer o adversário com no mínimo dois gols de diferença, tendo em vista que perdeu a partida de ida por 1 a 0.

Na Arena da Amazônia, o time nortista também tem a possibilidade de vencer na disputa por pênaltis, desde que o placar seja favorável com um saldo de gol a mais.

Em caso de derrota, os amazonenses adiam, pela segunda vez seguida, a oportunidade de colocar o Amazonas mais próximo da elite do futebol brasileiro. E se depender do apoio da torcida para garantir a vitória, o Manaus FC leva vantagem por estar jogando em casa.

O Manaus

Com intensa disciplina às vésperas do jogo decisivo, jogadores do Manaus Futebol Clube realizaram treino aberto na manhã desta sexta-feira (19), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

O presidente de honra do clube, Luís Mitoso, aproveitou a ocasião para ressaltar que o time gaúcho conhecerá o verdadeiro índio em campo. “Vamos mostrar que nós somos índios, mas índios educados".

Mitoso conta que, a cada jogo, o clube tem mostrado superação durante o percurso na competição e afirmou que, aproximadamente, 12 mil ingressos já foram vendidos nas 13 bilheterias distribuídas em vários pontos da capital amazonense.

Vendas

Os pontos de venda: Os Barés, no Manauara Shopping; Boutique do Torcedor, na Cachoeirinha; Via Art’ficio, no bairro Cidade de Deus; Distribuidora Guedes: na Cidade Nova; Digo’s Sport, no bairro Crespo; Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo; Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira bairro Flores; Papelaria Lane, bairro Santa Etelvina; MS Celular, bairro Cidade Nova; NR Multimarcas e Esporte, no Centro de Manaus; Força Construtiva, bairro Cidade Nova 4; Mais Make Distribuidora, no bairro São José Operário e Arena Virtual, no Sumaúma Park Shopping.

Além disso, o Manaus também busca arrecadar fundos e lançou uma camisa comemorativa para o duelo, vendendo o produto com a mensagem “Será Por Ti Manaus”, no valor simbólico de R$ 40.

No dia do jogo

Para ajudar os torcedores do Manaus a apoiar o clube na luta pelo acesso, neste sábado (20), contra o time Caxias do Sul (RS), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) disponibilizou o estacionamento do prédio, localizado na avenida Mario Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com a liberação do estacionamento, 600 vagas estarão à disposição dos amazonenses que forem à Arena da Amazônia, de forma gratuita, de acordo com nota divulgada nas redes sociais do Manaus Futebol Clube.

Edição: Isac Sharlon

