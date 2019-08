Vídeo mostra foguetório e buzinaço em frente ao hotel do Caxias do Sul

Manaus - Como planejado pelas redes sociais, torcedores amazonenses estão tirando o sossego da equipe Caxias do Sul, que está hospedada em um hotel na Zona Sul de Manaus. Por volta de 0h15 da madrugada deste sábado (20), o clima de rivalidade se intensificou com um foguetório e buzinaço em frente ao hotel em que a equipe sulista descansa para logo mais enfrentar o Manaus FC, às 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A ação dos torcedores é tida como uma revanche à pressão que o time amazonense sofreu no último domingo (14), em um hotel na cidade Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, quando torcedores gaúchos tiraram o sossego dos amazonenses ao fazerem barulho com fogos e, inclusive, disparando o alarme de incêndio da acomodação.

Manaus FC e Caxias do Sul se enfrentam pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida desde sábado vale o Acesso à Série C da competição em 2020. O atual tricampeão amazonense tenta, pela segunda vez seguida, a chance do acesso.

Ingressos são vendidos a R$ 20 na bilheteria da Arena da Amazônia.