Procura por ingressos para o jogo do Manaus FC continua intensa

Manaus - Está marcado para às 15h deste sábado, o confronto entre Manaus Futebol Clube e Caxias do Sul, nas gramas da Arena da Amazônia, na capital amazonense. O jogo é pela partida de volta das quartas de finais da Sério D. O time manauara precisa ganhar por dois gols de diferença.

O calor de amazônico, vai estar marcando em torno de 31º C e ainda tem a torcida local que promete agitar as arquibancadas. Na manhã deste sábado, a equipe do Portal Em Tempo esteve na área externa da Arena para conferir as compras de ingressos e camisas.

De acordo com um vendedor ambulante que pediu para não ser identificado, as vendas estão aquecidas. “Já vendemos quase todas as camisas, tanto no dinheiro quanto no cartão. Hoje o jogo vai ser de 2x1 para o Manaus”, afirmou.

Além das vendas das camisas, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), disponibilizou o estacionamento do prédio, localizado na avenida Mario Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, tudo para ajudar a torcida.

