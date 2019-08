Jogador do Manaus FC é retirado de campo em ambulância

O primeiro tempo do jogo Manaus FC e Caxias do Sul, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus, neste sábado (20), ficou paralisado por aproximadamente 5 minutos. Isto porque um dos jogadores do time amazonense, o camisa 7 Dolem, foi atingido com um chute na cabeça.

Na ocasião, uma equipe médica precisou ir até o gramado, em uma ambulância, para atender o atleta, que foi retirado de campo na maca.

A partida entre os dois times vale acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2020 para ambos.

O Gavião do Norte, como é conhecido o time amazonense, tem a chance de fazer história diante de milhares de torcedores na Arena.

O primeiro tempo do jogo terminou empatado em 0x0. No lado de fora da Arena ainda é possível ver muitos torcedores querendo entrar, porém as informações preliminares dão conta de que não há mais ingressos disponíveis.

O time gaúcho tem a vantagem de 1 gol por ter vencido a partida de ida, no último domingo (14), em Caxias do Sul. O Manaus FC precisa ganhar com no mínimo 2 gols de diferença, para evitar uma derrota ou até disputa de pênaltis.