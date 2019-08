Vídeo: Manaus FC vence Caxias e se classifica para série C

Manaus - O Manaus Futebol Clube garantiu, na tarde deste sábado (20), a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série C em 2020. O Gavião do Norte fez o dever de casa e goleou o Caxias por 3 a 0 na Arena da Amazônia, com dois gols de Rossini e um do Mateus Oliveira.

Primeiro Tempo

O Caxias-RS precisava somente de um empate para se classificar para as semifinais e subir para a Série C do Brasileirão. Já o Gavião do Norte precisava de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a vitória e a classificação no tempo regulamentar.



O primeiro tempo ficou em zero a zero, com chances para as duas equipes. Precisando da vitória para se manter com chances de classificação para a próxima fase, a partida, que parecia tranquila, ficou tensa. Um dos jogadores do time amazonense, o camisa 7 Dolem, foi atingido com um chute na cabeça. Devido ao problema, a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. Na ocasião, a equipe médica precisou ir até o gramado, para atender o atleta, que foi retirado de campo em uma ambulância.

Segundo tempo

No segundo tempo, Rossini foi com garra e marcou o primeiro gol do Manaus FC. Sem perder o fôlego, o meia-atacante fez o segundo gol que garantiu a classificação do time aos 41 minutos. Já aos 47 do segundo tempo, Mateus Oliveira fechou a partida, marcando o terceiro gol para o time.

Após o terceiro gol, os jogadores do Caxias tumultuaram a partida pedindo pênalti, antes do lance que originou o terceiro gol do Manaus FC. Com isso, o jogo ficou parado por quase nove minutos. Na confusão, os jogadores Eduardo Diniz, do Caxias foram expulsos. Mateus Oliveira e Patrick Borges do Manaus também receberam cartão vermelho e foram mandados para fora de campo.

A partida emocionante para 44 mil torcedores que compareceram à Arena da Amazônia, marcou a história do futebol no Amazonas. É a primeira vez, desde 1999, que um time da capital amazonense consegue subir de divisão no Campeonato Brasileiro.

A torcida amazonense vibrou e incentivou o time a cada lance | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo

