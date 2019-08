Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão

Embate acontece neste domingo, às 16h | Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

São Paulo - Neste domingo (21), às 16 horas do horário de Brasília, acontece o duelo entre Corinthians e Flamengo. Os times se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão, na Arena Corinthians. O Timão procura as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro, já o Flamengo o precisa se sobressaltar após a eliminação da Copa do Brasil na última quarta.

Com uma atuação que deve surpreender, o time Rubro-negro deve ousar nas jogadas criativas para não deixar a distância entre os líderes aumentar ainda mais. O Corinthians está, atualmente, com 11 pontos de diferença para o líder do Brasileirão - Palmeiras. Em junho, o Timão acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Rubro-Negro, no Maracanã, mas desempenho virou inspiração para disputa de hoje.

O duelo é o reencontro das equipes que se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece entre maio e junho deste ano. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo para todo o país (exceto MG) e pelo Premier.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)



Data: 21 de julho de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernadi e José Calza (ambos do RS)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love

Técnico: Fábio Carille



FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Vitinho e Gabriel



Técnico: Jorge Jesus



