Neymar jogará amistoso pelo PSG contra Inter de Milão

Após ficar de fora dos do amistoso contra o Nuremberg, Neymar deve voltar a campo pelo Paris Saint-Germain na nova temporada europeia. A afirmação foi feita pelo treinador alemão Thomas Tuchel, que garantiu que o brasileiro vai jogar a próxima partida do time francês, contra a Internazionale, no dia 27 de julho, em Tapia, na China.

“Neymar vai viajar com a gente e jogar contra a Inter. Ele passou por testes na semana passada e demos uma semana para que pudesse melhorar fisicamente”, disse o treinador alemão.

O astro, que deseja voltar ao Barcelona na atual janela de transferências, começou o treino com uma semana de atraso em relação aos seus companheiros de time devido compromissos de seu intertítulo



Em entrevista ao jornal "Le Parisien", Tuchel falou ainda sobre a situação do jogador, que é especulado em um possível retorno ao Barcelona. Ele afirmou que espera que Neymar siga em Paris. "É claro que todo técnico quer que Neymar permaneça em seu time. Com essa janela de transferências, tudo pode acontecer, mas ele é nosso jogador", acrescentou.



