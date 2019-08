Rio Negro foca em treinamento em busca do título da Série Prata

Manaus- De volta ao handebol masculino, a equipe do Rio Negro/São Lázaro/Hopeful estreou com uma bela vitória em cima do Dance Hall por 45 a 24, na abertura do Campeonato Amazonense Série Prata. A partida ocorreu na noite da última sexta-feira, dia (19), no ginásio do clube barriga preta, no Centro. Agora o time rionegrino se prepara para o segundo desafio no próximo domingo, dia 28, contra a AABB. O clube busca o título inédito da segundona da modalidade.

"Fizemos uma boa estreia. Reeditamos a final da Série Bronze do ano passado, onde vencemos por uma bola de diferença. Vamos focar agora na AABB. Cada jogo será muito difícil. Vamos treinar forte a partir desta terça-feira (23) para conquistar a nossa segunda vitória", disse a treinadora do Galo, Jacqueline Santos.

Eleito o melhor jogador na vitória contra o Dance Hall, o goleiro Marcelo Augusto não espera facilidades no próximo desafio. "Fizemos uma boa estreia. Foi um grande jogo e estamos treinando para melhorar. Precisamos apenas ajustar nossos erros para sairmos com a vitória em cima da AABB", explicou o goleiro.

Artilheiro com sede

Goleador do time rionegrino com 16 gols, o ponta Matheus Guimarães promete repetir a atuação no duelo contra o rival. "Nossa estreia foi emocionante. A união da equipe está sendo mostrada em quadra. Foi o nosso primeiro jogo e só temos que buscar a vitória. Vamos treinar forte para conquistar mais uma vitória".

Rio Negro nos bairros

Para esta temporada, o Rio Negro fechou parceria com a equipe do Hopeful/São Lázaro - campeão da Série Bronze 2018. O time é formado por jogadores que treinam na quadra poliesportiva do bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus.

"Estamos apostando no projeto Rio Negro nos bairros. O presidente do clube, Jefferson Oliveira, teve a ideia de expandir os esportes para os bairros de Manaus. Desta forma acreditamos na expansão das modalidades e na formação de novos torcedores para o clube. Como o handebol é um projeto embrião acreditamos que teremos bons resultados", disse o diretor de comunicação e marketing do clube, Anderson Silva.

*Com informações da assessoria

