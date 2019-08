Amazonense conquista ouro em competição de jiu-jitsu nos EUA

O lutador amazonense de jiu-jitsu Joel Adan conquistou o 1º lugar no campeonato Austin Open 2019, no estado do Texas, nos Estados Unidos, no último fim de semana. O campeonato é realizado anualmente pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF), uma das mais importantes federações mundiais da modalidade.

Joel Adan conquistou o título na categoria adulto marrom médio contra o lutador americano Michael Andrew Salazar. O amazonense lutou no sábado (20), com kimono, e no domingo (21), na categoria Nogi, sem kimono.

A luta, em que conquistou o título, teve duração de oito minutos. Mesmo com pé direito machucado, o amazonense garantiu a vitória contra o americano, totalizando cinco pontos - utilizando a técnica conhecida como “Passagem de Guarda Toreando”. “Apesar do pé machucado, eu controlei bem a luta e fiz uma vitória tranquila e consistente”, destacou o atleta campeão em entrevista ao Portal Em Tempo nesta segunda-feira (22).

O amazonense agora possui novos desafios: o Grand Slam de Los Angeles, com previsão para ocorrer em setembro, e também o Pan Americano Nogi, em outubro, na cidade de Nova York, também nos Estados Unidos.

Títulos

O atleta amazonense Joel Adan faz parte da equipe Gfteam/ Ohana Academy e representa o Amazonas há sete anos em campeonatos de jiu-jitsu em Abu Dhabi, Portugal, Barcelona e agora nos Estados Unidos. Joel também é cinco vezes campeão amazonense de jiu-jitsu, campeão brasileiro e mundial, além de já ter conquistado títulos como o Brazil National Pro.

