Filipe Luís acerta com o Flamengo e deve chegar nesta semana

O martelo, enfim, foi batido. Filipe Luís ajustou as últimas pendências com o Flamengo e acertou contrato até o fim de 2021. A expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro ainda nesta semana para começar a trabalhar no Ninho do Urubu. As informações são do site "Globo Esporte".

A negociação do lateral com o Rubro-Negro vinha se arrastando desde abril. Com mulher e filhos espanhóis, Filipe tinha preferência em permanecer na Europa, mas aos poucos foi aceitando o retorno ao Brasil e convenceu a família.

O jogador, de 33 anos, está de volta ao Brasil após 14 anos na Europa. Ele será o quarto reforço do Flamengo neste meio de ano. Antes dele, chegaram Gerson, Rafinha e Pablo Marí.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão