Vídeo: Após vencer o Caxias, Manaus FC enfrenta o Jacuipense

Manaus- Depois de uma vitória histórica de 3 a 0 no último sábado (21), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na Zona Centro-Sul de Manaus, contra o Caxias do Sul, o Manaus Futebol Clube se prepara para enfrentar o Jacuipense, na Bahia, neste domingo (28), às 17h (horário de Brasília), em busca da vaga na semifinal do campeonato.

Apesar de garantir a vaga na série C de 2020, o time amazonense agora briga por um espaço na final da série D. Para o presidente do clube, esse é o momento de resgatar o futebol amazonense, que estava há 20 anos sem ter um time na série C.

Os torcedores estão animados e incentivam o time nesse momento importante para o futebol amazonense. A vitória neste domingo ajuda na divulgação e na arrecadação de mais investimentos para o time que está motivado para a competição.

