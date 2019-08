Com novidades, Flu visita o Peñarol pelas oitavas da Sul-Americana

A equipe brasileira enfrenta o Peñarol-URU | Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C

As oitavas de final da Sul-Americana começam nesta terça-feira (22) para o Fluminense. A equipe brasileira enfrenta o Peñarol-URU, às 21h30 (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu. Passando por um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, o Tricolor mede forças com o líder do Campeonato Uruguaio, mas o técnico Fernando Diniz acredita no potencial de seus comandados.

– Sistematicamente estamos jogando bem. A partir do momento que tivermos, com a chegada do Nenê, e podermos repetir com mais constância uma equipe que consegue ter um domínio e que atenda ao padrão que jogamos, aumentaremos muito as chances de ganhar. Tenho muita confiança de que vamos começar a pontuar bem na temporada. Serve para persistirmos para perseverar e para melhorar o time. Procuramos melhorar o time constantemente e o time está evoluindo – disse, em coletiva de imprensa.

Para este primeiro jogo, Diniz tem dúvidas na defesa e no ataque. Atrás, Agenor pode ser preservado, e o goleiro Muriel – que foi inscrito para esta fase da competição – pode fazer sua estreia. E na lateral direita, Gilberto sentiu dores no joelho esquerdo e deve dar lugar a Igor Julião.

Já na frente, João Pedro é o desfalque. Com problemas no tornozelo direito, o jovem atacante nem viajou com a equipe para o Uruguai. Marcos Paulo é o favorito para iniciar a partida. A boa notícia é que Yony Gonzáles está recuperado das dores na coxa esquerda e não deve ser problema para o confronto. A outra novidade para esta fase é a presença de Pedro, que também foi inscrito agora e reforça o ataque tricolor na sequência da competição.

Após o primeiro confronto entre as equipes, Fluminense e Peñarol fazem o duelo da volta das oitavas da Sul-Americana no dia 30 de julho, no Maracanã, às 21h30.

