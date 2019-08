Dono de melhor campanha, Palmeiras encara Godoy Cruz pela Libertadores

O elenco alviverde teve problemas no voo e chegou na cidade argentina com um dia de atraso | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrentou uma maratona antes de enfrentar o Godoy Cruz-ARG, às 21h30 desta terça-feira (23), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na viagem para Mendoza (ARG), o elenco alviverde teve problemas no voo e chegou na cidade argentina com um dia de atraso. Apesar das dificuldades, o Verdão vai com moral para o duelo pelo fato de ter feito a melhor campanha da competição até então.

Em uma chave que contava com San Lorenzo-ARG, Melgar-PER e Junior Barranquilla-COL, a equipe brasileira conseguiu uma campanha com cinco vitórias e apenas uma derrota. Além disso, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari marcou 13 gols e sofreu apenas um, sendo o melhor ataque e a melhor defesa da fase de grupos.

Com o ótimo desempenho na atual edição da Libertadores, o Palmeiras espera deixar de lado os momentos de tensão vividos para chegar na cidade argentina. O avião que levava a delegação do clube paulista no último domingo (21) precisou arremeter duas vezes e só conseguiu pousar em Buenos Aires. Os palmeirenses só chegaram a Mendoza (ARG) na última segunda (22), um dia antes do jogo.

Sem problemas de suspensão ou de lesão, o Verdão deve repetir a formação titular das últimas partidas, com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Com melhor campanha no geral, o Palmeiras terá o direito de sempre decidir os confrontos pela Libertadores de 2019 em casa. A partida de volta entre Palmeiras e Godoy Cruz-ARG acontecerá no próximo dia 30 de julho, no Allianz Parque.

