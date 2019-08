Confira a tabela detalhada dos jogos semifinais da Série D

Entidade responsável divulgou os duelos, validos pelas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D | Foto: Pablo Trindade/AGIF

Está chegando a hora da decisão! A Série D conheceu, no último fim de semana, seus semifinalistas e a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a tabela detalhada da próxima fase da competição.

O Jacuipense abre em casa o duelo contra o Manaus, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, no próximo domingo (28). No mesmo dia, o Ituano recebe o Brusque no Novelli Júnior, em Itu, para dar início ao confronto entre os dois na semifinal.

As partidas de volta serão disputadas na Arena da Amazônia, em Manaus, e no estádio Augusto Bauer, em Brusque, nos dias 3 e 4 de agosto, respectivamente.

Confira a tabela detalhada com os quatro jogos:

28 de julho

15h - Jacuipense-BA x Manaus-AM - Estádio Eliel Martins, Riachão do Jacuípe (BA)

16h - Ituano-SP x Brusque-SC - Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

3 de agosto

18h - Manaus-AM x Jacuipense-BA - Arena da Amazônia, Manaus (AM)

4 de agosto

16h - Brusque-SC x Ituano-SP - Augusto Bauer, Brusque (SC)

*Com informações de Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

