Com 100% fora de casa na Libertadores, Cruzeiro encara o River Plate

O Cruzeiro vive um momento de instabilidade no futebol nacional, tendo se classificado para as semifinais da Copa do Brasil, eliminando o arquirrival Atlético-MG, mas estando apenas na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, nesta terça-feira (23), a torcida celeste irá voltar suas atenções à disputa da Libertadores, competição na qual a equipe mineira tem um ótimo desempenho na edição de 2019.

Os comandados do técnico Mano Menezes viajaram até Buenos Aires e irão encarar o River Plate (ARG) atual campeão do torneio continental, com bola rolando às 19h15 (horário de Brasília). Apesar de terem que enfrentar um Monumental de Nuñez que provavelmente estará lotado, a condição de visitante não tem sido problema para os cruzeirenses.

Nas três partidas que disputou longe de Belo Horizonte na atual Libertadores, a Raposa saiu vencedora em todas. As vitórias de 1 a 0 sobre Huracán-ARG e Emelec-EQU, e de 2 a 0 sobre Deportivo Lara-VEN garantiram os 100% de aproveitamento fora de casa da equipe que terminou como líder do Grupo B.

O atacante Pedro Rocha concedeu entrevista coletiva após o treinamento da última segunda-feira (22) e projetou o desempenho do time cruzeirense diante dos atuais campeões.

"É logico que a gente está jogando fora de casa, nos primeiros minutos a gente acaba estudando o adversário, até vendo como vai ser o estilo de jogo. Mas também, não vamos ficar somente somente atrás, a gente vai jogar. Quando tiver a bola no pé, a gente vai jogar, dentro da nossa característica, que é o jogo de velocidade", afirmou o jogador.

Por outro lado, os Millonários ainda não perderam na competição. Com duas vitórias e quatro empates, o River ficou na segunda colocação do Grupo A, chave na qual o Internacional terminou como líder.

Para o jogo desta terça, Mano Menezes não poderá contar com um de seus principais jogadores. O atacante Fred, com amigdalite, ficou fora da relação para a partida e sequer viajou para a Argentina. Já Thiago Neves, que é dúvida para o duelo, embarcou com o restante da delegação e pode pintar entre os titulares.

River Plate e Cruzeiro se enfrentam pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Por ter terminado com a segunda melhor campanha da fase de grupos – atrás apenas do Palmeiras –, a Raposa decidirá o confronto em casa. O jogo de volta entre mineiros e argentinos acontecerá no próximo dia 30 de julho, no Mineirão.

