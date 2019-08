Palmeiras começa mal, mas busca empate com Godoy Cruz na Argentina

O Palmeiras saiu atrás, mas reagiu e empatou com o Godoy Cruz por 2 a 2 nesta terça-feira (23), fora de casa, em Mendoza, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado é bom para o time brasileiro que agora pode até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 que avançará à próxima fase por causa da regra de desempate através do gol fora de casa.

O duelo de volta acontecerá na próxima terça-feira, no Allianz Parque, e a expectativa é de que o clima seja de paz entre torcida e jogadores. Porque em Mendoza a situação não foi das melhores. Os torcedores palmeirenses que foram à Argentina protestaram antes do início do jogo: pediram a saída do auxiliar técnico Paulo Turra e xingaram o atacante Dudu, que não cobrou pênalti na eliminação diante do Internacional na Copa do Brasil

Felipão mexeu na equipe e mandou um time com Raphael Veiga, Borja e Willian como novidades. Scarpa, Ramires e Arthur não ficaram nem no banco de reservas. Com a bola rolando, o início deu a impressão de que nada daria certo. O time paulista demonstrou nervosismo, com muitos erros de passes. O Godoy Cruz pressionou e abriu o placar aos cinco minutos. Após cruzamento da direita, houve desvio e García mandou de cabeça para as redes O autor do gol teve passagem apagada pelo Athletico-PR.

O time argentino recuou e o Palmeiras enfim passou a chegar ao ataque. Willian era a principal válvula de escape pela direita. Mas quando a partida ficou equilibrada, a zaga cochilou, García recebeu livre na direita e ampliou. Para a sorte dos visitantes, o goleiro Mehring também vacilou um pouco depois e Felipe Melo subiu de cabeça para descontar: 2 a 1.

O primeiro tempo seguiu com erros da zaga palmeirense. Gustavo Gómez puxou García dentro da área. Pênalti, que o próprio centroavante bateu, mas tentou dar uma cavadinha e Weverton salvou com os pés.

O excesso de preciosismo custou caro ao Godoy Cruz. O Palmeiras voltou ligado para a etapa final. Pouco depois de Willian perder chance clara, Borja girou em cima do zagueiro e bateu entre as pernas do goleiro para deixar tudo igual.

O time argentino sentiu o empate e não assustou mais o goleiro Weverton. O Palmeiras também diminuiu o ritmo. Sabia que o resultado estava de bom tamanho e preferiu não se arriscar muito

Antes do duelo de volta com o Godoy Cruz, o Palmeiras terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, vai receber o Vasco, no Allianz Parque, pela 12ª rodada.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Flu bate Peñarol e leva vantagem para o jogo no Maracanã