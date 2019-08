Com pagamentos atrasados, Vasco pode ser despejado do CT

O Vasco pode ser despejado do Centro de Treinamento do Almirante nos próximos dias. Segundo o canal Fox Sports, o Cruzmaltino deve mais de três meses de aluguel do local onde realiza seus treinos, em Vargem Pequena, e terá que quitar a dívida caso queira seguir no local.

Os valores já ultrapassam a casa dos R$ 660 mil, contabilizando os aluguéis vencidos e multas e correções de outros atrasos. Na última quinta-feira (18), o Vasco foi notificado e recebeu o prazo de 15 dias para realizar o pagamento.

O Vasco firmou um contrato de três anos com o local e começou a utilizá-lo em fevereiro do ano passado.



O contrato assinado pelas partes indica que o clube poderia ser despejado caso completasse dois meses de inadimplência. Segundo a administração, o Vasco atrasou o pagamento durante meses, mas ela só decidiu acionar a justiça na semana passada, após a dívida completar 90 dias e o presidente Alexandre Campello não ter dado retorno às tentativas de contato.

Na última segunda-feira, (22), (o clube depositou uma quantia de cerca de R$ 213 mil reais, referente à parte da dívida, mas não se acertou com o proprietário, que exige o pagamento integral.

Leia mais:

