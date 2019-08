Vídeo: jogador do Manaus FC se recupera de lesão no jogo contra Caxias

Diogo Dolem espera poder jogar a semifinal da Série D no próximo domingo | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O jogo histórico que garantiu o acesso do Manaus Futebol Clube à série C do Brasileirão 2020, no último sábado (20), foi motivo de alegria para os mais de 44 mil torcedores presentes na Arena da Amazônia.

Um episódio durante o jogo deixou todos os torcedores do time preocupados com a situação. O atacante camisa 7 do Manaus FC, Diogo Dolem (27), saiu de campo numa ambulância depois de um choque na cabeça aos 38 minutos do primeiro tempo.

Os momentos de tensão acabaram depois que os médicos constataram que o jogador não sofreu lesões graves na cabeça. O atleta recebeu alta do hospital ainda no sábado.

Depois do susto, Diego se recupera com exercícios de fisioterapia e treinos leves, na intenção de poder voltar logo aos campos e quem sabe participar da semifinal contra o esporte clube Jacuipense, time do interior da Bahia, que acontecerá no domingo (28) pela série D do campeonato.

