Internacional enfrenta Nacional-URU pela Libertadores da América

O Internacional viajou até Montevidéu, no Uruguai, e irá enfrentar o Nacional-URU pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (24), às 19h15 (horário de Brasília). Para sair em vantagem no duelo, o Colorado conta com um velho conhecido da torcida da equipe adversária. O atacante Nico López foi revelado e teve boa passagem vestindo a camisa do clube uruguaio.

Ainda invicto na atual edição da Libertadores, o Inter chega com status de favorito para se classificar para as quartas de final. Um dos artilheiros do time, com três gols na Libertadores, Nico López irá reencontrar o clube que o projetou no futebol profissional. Companheiro de ataque do uruguaio, o também atacante Paolo Guerrero afirmou que o companheiro está com gana de vencer o ex-clube.

– Ele está com esse tesão de enfrentar o Nacional, quer fazer o gol. Tem o chute de longe, que é o melhor que tem – disse o camisa 9, que completou elogiando Nico:

– É habilidoso, rápido, com uma técnica incrível. Além dos gols, dá assistências. Tenho me entrosado bem com ele. Mas não só com o Nico, com os outros também. Estou muito feliz em fazer parte deste grupo – afirmou o peruano.

O jogo da volta entre Inter e Nacional-URU acontecerá no próximo dia 31, em Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio. O vencedor do confronto enfrentará quem passar do duelo entre Flamengo e Emelec-EQU.

*Com informações da CBF

