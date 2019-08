Com estreia de Jorge Jesus, Flamengo visita o Emelec pela Libertadores

Gabigol e Jorge Jesus, durante jogo pelo Flamengo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Classificado como líder do Grupo D na primeira fase, o Flamengo inicia a fase mata-mata da Libertadores nesta quarta-feira (24), às 21h30, diante do Emelec, no George Capwell, em Guayaquil, no Equador. Neste primeiro confronto das oitavas de final, o técnico Jorge Jesus fará sua estreia na principal competição da América do Sul e, destacando sua experiência em Liga do Campeões, fez elogios ao torneio.

"Se alguma vez me perguntassem se poderia estar em uma Libertadores, o futebol tem dessas condições. Eu não pensava, minha vida era Champions. Mas a Libertadores também é a Champions da América Latina, foi um dos motivos que aceitei o Flamengo, participar desta competição interessante, importante. Com o máximo respeito por todos os adversários, entra em um currículo que já tenho na Europa", disse o treinador português, que completa 65 anos de idade nesta quarta.

Para o jogo de ida, o Fla teve duas baixas de última hora: Éverton Ribeiro, com uma lesão óssea no pé esquerdo, e Vitinho, com lesão no joelho esquerdo. Além deles, Arrascaeta se recupera de um estiramento na coxa e sequer viajou com o grupo para o Equador. Com os desfalques, Jorge Jesus relacionou o jovem lateral João Lucas para a viagem, completando o grupo de 24 jogadores à disposição para o duelo de abertura das oitavas.

"O fato de ter alguns jogadores lesionados não nos vai fazer mudar a forma de jogo. Trabalhamos todas da mesma maneira. Temos que seguir em frente com os jogadores que temos e não estou muito preocupado com isso. Confio em todos", afirmou o treinador português.

Após o primeiro duelo entre Flamengo e Emelec nesta noite, os times disputam o jogo de volta no dia 31, às 21h30, no Maracanã.

*Com informações de Confederação Brasileira de Futebol

