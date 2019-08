Ginástica olímpica para crianças: inscrições até quinta em Manaus

Inscrições podem ser feitas das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 | Foto: Divulgação

Manaus - O Núcleo de Base de Ginástica do Amazonas (NBGA), está com inscrições abertas para as modalidades de ginástica rítmica e artística. As matrículas poderão ser feitas até esta quinta-feira (25), das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, no Centro de Ginástica do Amazonas, localizado na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

Além de professores qualificados, o Núcleo conta com o apoio técnico do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), que visa descobrir e treinar atletas que se destacam nas modalidades, para que futuramente possam disputar competições representando o Amazonas e o Brasil, e quem sabe possam se tornar referência para o esporte.

O Núcleo de Base irá atender crianças com idades de cinco a dez anos, com aulas práticas realizadas no Centro de Ginástica do Amazonas.

Mudanças

De acordo com a presidente da FAG, Alessandra Balbi, em 2019 os métodos de aprendizado para as aulas foram modificados e aperfeiçoados com o objetivo de obter melhores resultados.

"Para a melhora das aulas e do rendimento prático dos alunos, decidimos pensar em um plano de ensino que pudesse potencializar intensamente cada movimento realizado. Em 2019, estamos com dois módulos, e esperamos futuramente formar uma ótima base, mostrando que as ginastas amazonenses possuem garra e comprometimento com o esporte", afirmou.

Novos aparelhos oficiais

A vice-presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Verônica Martins, reforçou o convite para as famílias.

“Convidamos os pais e responsáveis a trazerem seus filhos e conhecerem o Núcleo de Base da Ginástica. Ainda temos vagas para ambas as modalidades e será uma excelente experiência para os novos praticantes. Além disso, com o apoio da Sejel, estamos trazendo novos aparelhos oficiais para o Centro, o que irá garantir uma melhor estrutura para a prática do esporte e todos nós só temos a ganhar com isso”, explicou.

Vagas e inscrições

As inscrições são gratuitas. Os interessados (pais ou responsáveis pelos alunos) deverão apresentar duas fotos 3×4, cópias do comprovante de residência, declaração escolar e Certidão de Nascimento ou RG do aluno. A taxa de manutenção mensal de R$ 20. Entre as vagas disponíveis estão 40 para ginástica artística e 30 para rítmica.

