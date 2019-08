Capoeiristas buscam espaço no cenário esportivo do AM

Manaus - “A capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira”. A citação do Mestre Bimba, considerado um dos principais capoeiristas do Brasil e referência na modalidade esportiva, destaca a dificuldade em que os principais capoeiristas enfrentam na prática do esporte. No Amazonas, as principais dificuldades são o preconceito e a falta de políticas públicas investidas na modalidade.

A capoeira é um esporte inclusivo que pode ser realizado por quem se aproximar de uma roda onde se joga a capoeira. Praticado desde a chegada dos escravos no Brasil, o esporte passou décadas sendo marginalizado, com a prática proibida no país. E atualmente pode comemorar o Dia do Capoeirista, no dia 3 de agosto, por meio da lei nº 4649 de 1985 e também da lei municipal aprovada em 2018, o dia 10 de julho que passou a ser comemorado o Dia Municipal da Capoeira.

Apesar das conquistas, as dificuldades do esporte ainda são evidentes no cenário esportivo amazonense. O mestrando de capoeira Mauricio de Souza, destaca que a capoeira vem perdendo espaço devido à falta de recursos financeiros para desenvolvimento da prática esportiva. "A manutenção de escolinhas e academias que disponibilizam a prática do esporte são realizadas pelos mestres de capoeira que realizam investimentos próprios para suprir as necessidades. E a falta de instrumentos e material acaba desmotivando os alunos de escolinhas que em muitas das vezes oferece a prática de forma gratuita”, destaca Mauricio.

Falta de investimentos

Falta de investimentos para a prática de capoeira no Amazonas | Foto: Lucas Silva

A falta de investimentos para a prática de capoeira no Amazonas, que conta apenas com a Federação Amazonense de Capoeira (FAC), resulta na falta de certificação grupos de capoeira devido o processo ser demorado e burocrático.



O professor de capoeira da Legião Brasileira de Capoeira, José Vidal, conhecido como mestre Gavião, destaca que a capoeira antes de um esporte é uma manifestação cultural, aliada a história do Brasil e sua maior conquista está relacionada a atividades realizadas pelos grupos de capoeira nos bairros da cidade. "A maior conquista da capoeira está na formação pessoal, da saúde física e mental dos praticantes", ressalta o professor.

Em Manaus, existe aproximadamente cerca de 30 grupos de capoeira que ressaltam a importância social da capoeira e possuem projetos voluntários no auxilio de jovens e adultos que vivem em situações sociais vulneráveis, como drogas e violência.

A Associação Besouro Capoeira Manaus, que tem como mestre Vander de Araújo, também conhecido como Mestre Pililim, é um dos grupos em Manaus, que promove atividades voluntárias e ressalta a importância da inclusão social, por meio da capoeira na capital. A Associação possui o nome Besouro em referência à um dos maiores representantes da capoeira baiana, o mestre Manoel Henrique Pereira – o Besouro Mangagá-, conhecido por lutar e defender, por meio da capoeira, os mais oprimidos na época da escravidão no Brasil.

E em continuidade ao legado deixado por Besouro Mangagá, a Associação possui diversos projetos voluntários ligados a prática de capoeira na capital e no interior do Amazonas, como em Parintins com o projeto Ginga Baré e Balança Menino, que gera renda aos seus participantes na época do Festival Folclórico de Parintins.

Gingado e berimbau

O jogo de capoeira é simples, uma roda com os capoeiristas que são acompanhados de música com os instrumentos berimbau, canto e palmas. | Foto: Lucas Silva

O jogo de capoeira é simples, uma roda com os capoeiristas que são acompanhados de música com os instrumentos berimbau, canto e palmas.



A capoeira se divide em dois estilos: Angola e Regional. As duas se diferenciam pelos movimentos praticados. A prática Angola possui um jogo mais tradicional, sem contato físico. E a regional, o jogo é mais rápido e pode existir um pouco de contato físico.

Capoeira no mundo

Capoeira atualmente é um esporte conhecido mundialmente | Foto: Lucas Silva

William Teixeira destaca que a capoeira atualmente é um esporte conhecido mundialmente. E além do Brasil e da Angola, a modalidade esportiva pode ser encontrada na Alemanha e Portugal. E como qualquer esporte, a prática do jogo e regras são as mesmas em todos os lugares onde é praticada.



“A capoeira está presente em mais de 150 países. E as cantigas das rodas de capoeira podem ser cantadas somente em português. As pessoas fora do Brasil têm que aprender o idioma para, consequentemente, aprender sobre o esporte”, afirma o capoeirista.

O capoeirista também destaca que apesar de as regras do esporte serem as mesmas, a capoeira possui variações em relação a linguagem. “Essas variações podem ocorrer de acordo com a região brasileira e também de cidade, por exemplo: São Paulo e Rio de Janeiro, são cidades próximas, mas a linguagem do esporte apresenta diferenças”.

Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro

Além de modalidade esportiva, a capoeira é uma expressão cultural brasileira declarada como como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Criada no século XVII pelo povo escravizado, na época em que Brasil era colônia de Portugal. A sua importância cultural é relatada em diversas obras literárias de autores brasileiros como Machado de Assis e Jorge Amado.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Projeto em Iranduba traz esperança para jovens carentes do Amazonas