Marco Ruben perde pênalti no fim e Athletico-PR é derrotado pelo Boca

Foto: Heuler Andrey/AFP

O Athletico-PR teve nos pés de Marco Ruben a chance de evitar a derrota para o Boca Juniors, mas o artilheiro acabou desperdiçando um pênalti nos acréscimos e o time paranaense perdeu por 1 a 0, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira à noite, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, em La Bombonera, em Buenos Aires. Os argentinos têm a vantagem do empate, enquanto o Athletico-PR precisa ganhar por pelo menos dois gols de vantagem. Vale lembrar que o gol marcado fora de casa vale como critério de desempate.

O duelo começou eletrizante. Logo aos três minutos, Alexis Mac Allister aproveitou rebote de falta cobrada na barreira e bateu de primeira de forma despretensiosa. Mesmo assim, Santos teve trabalho para espalmar pela linha de fundo. A resposta do Athletico-PR veio em cruzamento rasteiro de Rony defendido por Andrada.

No contra-ataque, Ábila escapou em velocidade e na hora que driblou Santos perdeu o ângulo. Mesmo assim, tentou a finalização e a zaga acabou ficando com a bola. Logo depois, Rony arriscou de fora da área e tirou tinta da trave do goleiro argentino.

Aos 18, Nandéz cobrou falta rasteira, ninguém desviou e Santos fez boa defesa. Em velocidade, Bruno Guimarães soltou a bomba e a bola raspou o travessão de Andrada. Em uma falha do sistema defensivo rubro-negro, Ábila invadiu a área e chutou em cima do goleiro.

Nos minutos finais, a partida ficou mais cadenciada. Mesmo assim, as chances apareceram. Nikão chutou forte e levou perigo a Andrada. Depois, o camisa 11 cobrou falta por cima do travessão.

O segundo tempo começou quente com os jogadores se estranhando. Aos dez minutos, Ábila se desentendeu com Pedro Henrique e recebeu amarelo, apesar dos pedidos de expulsão. Depois foi a vez de Nandéz bater boca com Rony.

Aos 18, Jonathan cruzou, Marco Ruben subiu mais que Goltz e cabeceou com perigo por cima do gol. Dois minutos depois, Nikão soltou a bomba de fora da área e Andrada fez a defesa em dois tempos. O goleiro voltou a trabalhar em chute de Bruno Guimarães

Depois de esboçar pressão, o Athletico-PR diminuiu o ritmo e viu o Boca Juniors crescer ao ponto de abrir o placar aos 37 minutos Alexis Mac Allister chutou, a bola desviou em Pedro Henrique e encobriu Santos.

Já nos acréscimos, o árbitro uruguaio Daniel Fedorczuk assinalou pênalti de Andrada em Rony, após consular o VAR. Na cobrança, Marco Ruben deslocou Andrada, mas a bola explodiu na trave.

O Athletico-PR volta a campo no sábado, em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileiro. O técnico Tiago Nunes provavelmente vai mandar a campo um time todo reserva.

